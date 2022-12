Volg Nederland-VS hier live vanaf 16u

Nederland gaat op zoek naar de hoogste eer, maar dan zal het wel beter moeten dan in de groepfase. Bondscoach Louis van Gaal heeft daarnaast nog andere zorgen, want een deel van zijn spelers leek in aanloop naar de match ziek te worden.

Vooraf

Nederland hoopt dat griepjes voor match tegen VS niet al te erg zijn, Van Gaal ziet airco als grote schuldige Johan Walckiers

