Plaatst Portugal zich voor de kwartfinale of kan Zwitserland ze weer pijn doen zoals in de Nations League?

Portugal en Zwitserland kijken elkaar in de ogen vanavond. De winnaar bemachtigt een plekje in de kwartfinale. Tijd om vooruit te blikken.

Portugal kon zich redelijk gemakkelijk plaatsen voor de 8ste finales na winst tegen Ghana en Uruguay. De laatste wedstrijd tegen Zuid-Korea verloren ze, maar de Portugezen traden niet aan met hun sterkste elftal. Dit zal nu wel anders zijn.

De Zwitsers plaatsten zich verrassend voor de 8ste finales na winst tegen Kameroen en vooral de 2-3 overwinning tegen Servië in de laatste wedstrijd. Alleen tegen Brazilië verloren ze, maar dan nog met het kleinste verschil.

Het land van Cristiano Ronaldo kan maar beter gewaarschuwd zijn want de Zwitsers hebben niets te verliezen. Het bereiken van de volgende ronde is al een prestatie op zich. Beide landen keken dit jaar elkaar al in de ogen. In de Nations League won midden juni Zwitserland namelijk met 1-0 van Portugal.

