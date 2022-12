'The last dance' wordt steeds meer salsa: Messi en Alvarez schakelen Kroatië makkelijk uit op weg naar WK-finale

Argentinië of Kroatië. Wie van beide landen zou zich als eerste gaan plaatsen voor de finale van het WK in Qatar? Dat was dé hamvraag op dinsdagavond.

Lionel Messi is bezig aan zijn 'last dance'. Op weg naar eeuwige roem hoort een wereldtitel nog op zijn cv thuis. En dus is De Vlo meer dan ooit gebeten om er iets van te maken. Argentinië moest het tegen Modric & co wel stellen zonder de geschorste Acuna.

Licht uit

Een halfuur lang leek Kroatië zijn geliefkoosde spel ook tegen de Argentijnen te kunnen spelen. Weinig kansen, maar wel de boel gesloten houden en hopen op een uitbraak hier of daar. En toen ging vijf minuten lang het licht uit.

Argentine

© photonews

Eerst ging de bal op de stip na een foutje van Livakovic op de doorgebroken Alvarez, waardoor Lionel Messi met een elfmeter voor de 1-0 kon zorgen. Enkele minuten later kon Alvarez na een corner van Kroatië op de counter de 2-0 maken.

Boeken toe

Tekenend in die fase was dat de Kroaten meermaals half bij de bal kwamen, maar niemand echt kon wegwerken. Het 'geluk' van de voorbije wedstrijden was helemaal opgebruikt, ook in aanvallend opzicht leverden kansjes van Perisic en in de tweede helft vooral Lovren geen doelpunt op.

Julian Alvarez

© photonews

Lionel Messi was met zijn doelpunt al Batistuta voorbijgegaan als WK-topschutter aller tijden voor Argentinië, in de tweede helft kon hij met een prinsheerlijke assist ook op dat gebied zijn statistieken nog wat in de verf zetten.

Afwerker met dienst was alweer Alvarez, die zo zijn totaal van twee naar vier wist te brengen op dit WK. Bij Manchester City is hij bankzitter, in Qatar voelt hij zich als een vis in het water. Woensdagavond weet Argentinië wie de tegenstander in de finale wordt, maar de vorm lijkt er eindelijk terug te zijn.