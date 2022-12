Volg Straks Live: Kunnen Atlasleeuwen nog één keer stunten of krijgen we een finale Messi vs Mbappé?

Gisteren verzekerde Argentinië zich van een plekje in de finale van het WK. Vandaag kennen we de andere finalist.

En dat zal Frankrijk of Marokko worden. De leeuwen van de Atlas verrasten vriend en vijand door als eerste Afrikaanse land ooit de halve finale op een WK te halen. En het is niet dat ze geluk hadden met hun loting. Achtereenvolgens regen ze België, Spanje en Portugal aan hun degen richting de halve finale. Bovendien heeft er in 5 wedstrijden niemand tegen hen kunnen scoren, behalve dan eigen verdediger Aguerd tegen Canada.

Maar als er één ploeg is die het onwrikbare blok van Marokko kan doen wankelen, is het tegenstander Frankrijk wel. De snelheid van Mbappé, de dribbels van Dembélé en het killerinstinct van Giroud... Daar begint elke verdediging van te zweten. Daarachter staat met Griezmann bovendien een aangever van het hoogste niveau.

© photonews

En bij Marokko zullen ze wellicht extra hard zweten om Romain Saïss. De rots in de defensie raakte geblesseerrd tegen Spanje, speelde een uur lang met een ingepakt been tegen Portugal maar strompelde net voor zijn invalbeurt meer dan dat hij liep. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat hij de wedstrijd van vanavond haalt.

Maar de Marokkaanse bondscoach gelooft in de kansen van zijn ploeg tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. "Mensen zouden het begrijpen als we vrede zouden nemen met een plaats in de halve finales, maar ik niet. We willen vol voor de finale gaan", liet hij nog optekenen op de persconferentie.