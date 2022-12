Volg Kroatië-Marokko hier live vanaf 16u

Kroatië en Marokko moeten zich troosten met een kleine finale. Maar dat maakt de wil op een bronzen medaille er niet minder op. Marokko kan zelfs geschiedenis schrijven door als eerste Afrikaans land op het podium te staan van een WK.

Maar cadeau gaan ze het niet krijgen van Kroatië, liet bondscoach Zlatko Dalic weten. "We willen ons land trots maken met die medaille", klonk het op zijn persconferentie. "Je kan het team van Marokko een beetje vergelijken met dat van ons in 2018. We weten dat ze heel compact spelen. Het wordt dus zaak om geduldig te zijn en op te letten voor snelle tegenaanvallen."

Marokko moet dat wel doen zonder aanvoerder Saïss en waarschijnlijk ook zonder Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd. "Zij zijn ook geblesseerd", vertelde bondscoach Regragui. "Iedereen wil graag om de derde plaats spelen, maar ik ga geen risico's nemen."

Vermoedelijke opstellingen:

Kroatië: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josip Sutalo, Borna Sosa, Luka Modric, Kristijan Jakic, Mateo Kovacic, Nikola Vlašic, Andrej Kramaric, Ivan Perišic

Marokko: Bono, Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Yahia Attiyat-Allah, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal