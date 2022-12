Met of zonder Ronaldo? Portugal wil Spaans scenario vermijden tegen efficiënt Marokko

Kroatië en Argentinië zitten al bij de laatste vier, op zaterdag zijn er nog twee kwartfinales. Wie plaatst zich nog?

Op zaterdagnamiddag is het aan Portugal en Marokko om de weg naar de halve finales proberen open te beuken.

CR7?

En dus is het alle hens aan dek voor beide landen. Bij Marokko is centrale verdediger Aguerd onzeker, een stevige slok op de borrel.

Bij Portugal is het vooral uitkijken naar de rol die Cristiano Ronaldo zal krijgen. Zijn vervanger Ramos scoorde tegen Zwitserland een hattrick en er was veel te doen over CR7 - voor zijn familie kwam hij zelfs beter naar huis.

