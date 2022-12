Volg straks live: Kunnen Van Gaal en Oranje het Argentinië van Lionel Messi afstoppen?

Na maar liefst 2 volledige dagen zonder voetbal op het WK, staan vandaag de eerste kwartfinales op het programma. Om 16u proberen Brazilië en Kroatië te plaatsen voor de halve finale en 's avonds is er de clash tussen Nederland en Argentinië.

Een duel op het scherpst van de snee met de ambities die beide landen hebben. Argentinië wil voor de eerste keer sinds 1986 de trofee nog eens omhoog kunnen houden en Nederland heeft met Louis Van Gaal een bondscoach die toch altijd dat tikkeltje extra aan de ploeg toevoegt.

Bij onze noorderburen is er wel wat kritiek op het spel van Oranje, dat het te saai en niet aanvallend genoeg is bijvoorbeeld. Langs de andere kant klopt het tactisch plannetje telkens nagenoeg perfect en op die ene lucky goal van de VS na kwam Oranje in de achtste finale niet in de problemen.

Argentinië begon het toernooi slecht met verlies tegen Saoedi-Arabië maar ondertussen is er geen vuiltje meer aan de lucht bij de Albiceleste. Messi toonde tegen Australië dat hij in vorm is en klaar om zijn land een nieuwe wereldtitel te gunnen.

En hoe stop je Messi af? Door Noa Lang de rol van de Argentijn te laten spelen op training blijbkaar. Althans dat deed Van Gaal toch de voorbije dagen bij de trainingen van Nederland. Lang afstoppen of Messi? We zullen tot vanavond moeten wachten om te kijken of de analogie wel steek houdt.