LIVE Argentinië-Saoedi-Arabië: Albiceleste in sterkst mogelijke opstelling tegen zwakke broertje

Het laatste WK van Lionel Messi. Dat u maar weet dat Argentinië er alles aan gaat doen om zijn beste speler ooit (sorry, Diego) afscheid te laten nemen met het enige wat nog ontbreekt in zijn prijzenkast.

Er waren even twijfels over de fitheid van Messi, maar die hielp hij gisteren de wereld uit. De nummer 10 is er klaar voor. "Dit wordt waarschijnlijk mijn laatste WK, de laatste kans om te bereiken wat we allemaal zo graag willen. We winnen veel en dat geeft iedereen veel vertrouwen. Deze groep doet me denken aan de selectie van het WK 2014. Een hechte groep, die een duidelijk doel voor ogen heeft", aldus De Vlo.

Argentinië is één van de topfavorieten. Sinds de Copa América van 2019 verloren ze niet meer en de teller staat momenteel op 36 ongeslagen wedstrijden. Saoedi-Arabië is waarschijnlijk véél te klein voor al dat aanvallend geweld dat Lionel Scaloni in stelling kan brengen.

Opstelling Argentinië: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María

Opstelling Saudi-Arabië: Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Breik, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Boleahi, Yasser Al-Shahrani, Saleh Al-Shehri, Mohamed Kanno, Hattan Bahebri, Salman Al-Faraj, Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan

