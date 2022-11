LIVE België-Canada: Meunier en Onana erop

Vandaag begint het toernooi van de Rode Duivels eindelijk. En onze jongens hebben heel wat twijfels weg te spelen. Lukt dat tegen Canada?

Roberto Martinez gaf dinsdag al half zijn basisploeg vrij. Niet verrassend, want u en ik wisten ook al dat die namen sowieso gingen spelen: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Witsel, De Bruyne en Hazard. Er was heel wat te doen rond die laatste, maar voor Martinez was het nooit een vraag: Eden Hazard speelt nog steeds altijd als hij fit is.

Hij wil hem laten groeien tijdens het WK. Ook over de andere namen hangt er weinig mist: Castagne en Carrasco zullen de flanken bezetten en Batshuayi staat in de spits. Voor de tweede naam op het middenveld is het waarschijnlijk Youri Tielemans. En achteraan? Als Debast alle drie de matchen speelde voor het WK zal het wel de bedoeling zijn om hem te laten starten.

Opstelling: Courtois, Debast, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Carrasco, Tielemans, Witsel, De Bruyne, Hazard, Batshuayi

Bij de bookmakers is België wel nog altijd favoriet. betFIRST geeft hen een odd van 1,55, terwijl u bij winst van Canada al 6,75 keer uw inzet krijgt...