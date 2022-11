LIVE: Kan Servië ook in de tweede helft Neymar & co afstoppen?

57

Nemanja Gudelj

Ivan Ilić





50

Servië heeft het moeilijk in de eerste vijf minuten van deze tweede helft. Brazilië komt beter en beter in de match, Tite heeft zijn jongens wakker gekregen



50

Neymar zijn vrije trap wordt door de muur in hoekschop verwerkt



49

Gele kaart voor Nemanja Gudelj





48

Gudelj schopt Neymar onderuit, zware tackle op de sterspeler. Brazilië krijgt wel een vrije trap op een interessante plek



46

Neymar meteen met een gigantische kans, maar Milinkovic Savic brengt redding



46

Geen wissels bij beide elftallen, wat gaan we te zien krijgen in deze tweede helft?



45+1

Nog één minuutje blessuretijd, krijgen we nog een kans voor de rust?



41

Nikola Milenkovic geeft de bal te makkelijk weg aan Vinicius Junior, maar hij kan niet deftig afwerken



35

Raphinha laat het liggen!

Via een goed één-tweetje staat Raphinha plots voor de doelman, maar zijn afwerking is rampzalig. Een lage bal op de doelman, ik denk dat Milinkovic Savic inmiddels wel is opgewarmd



31

Een ingestudeerd nummertje, maar geen probleem voor de Servische doelman



31

Een nieuwe hoekschop, vierde keer goede keer?



30

Een derde hoekschop voor de Brazilianen, krijgen we eens echt doelgevaar?



27

Vanja Milinkovic Savic staat goed op te letten. Bij een mooie doorsteekpass op Vinicius komt de keeper goed zijn doel uit en zo kan de flankaanvaller van Real Madrid net niet meer bij de bal



25

Goede aanval van de Serviërs, maar Tadic zijn voorzet bereikt de hoog klimmende Mitrovic niet, Alisson pakt



21

Schotje op doel

Casemiro haalt eens uit van ver, maar de bal is te centraal. Milenkovic Savic pakt in twee tijden. Tot nu toe is het wachten op een echte grote kans, we blijven op onze honger zitten



14

Neymar probeert het rechtstreeks, maar doelman Milinkovic Savic kan de bal nog over de lat duwen. De tweede hoekschop plukt de Servische doelman uit de lucht



13

De eerste versnelling van Vinicius Junior levert meteen een corner op voor Brazilië



10

De eerste tien minuten zagen we nog geen doelman in actie. Het is bikkelen om de bal, kansen blijven voorlopig uit. De Serviërs kunnen momenteel nog goed stand houden tegen Neymar & co



7

Gele kaart voor Strahinja Pavlović





4

Raphinha met een goede actie langs de flank, maar zijn voorzet is niet goed en wordt onderschept



3

De Serviërs zetten de Brazilianen hoog vast, voorlopig komen ze er nog niet uit



1

We zijn er hier aan begonnen in Qatar. Hoe lang zullen we moeten wachten op het eerste doelgevaar?



1

Brazilië - Servië: 0-0





19:53

De spelers betreden het veld. Is het Braziliaanse sterrenensemble klaar om Servië van de mat te spelen of krijgen we toch een verrassing?





Vooraf: Kunnen Neymar & co dit WK openen met een driepunter tegen Servië?

Brazilië speelt vanavond zijn eerste wedstrijd op het WK in Qatar tegen Servië om 20u. Maken Neymar & co meteen hun favorietenrol waar?