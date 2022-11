Opstellingen Denemarken - Tunesië (WK)

Op het EK waren ze vorig jaar nog dé verrassing, nu willen ze ook op het WK mooie dingen laten zien.

Liefst vier duels op dinsdag, waarbij we ook uitkijken naar Denemarken tegen Tunesië. Beide landen komen voor het eerst tegen elkaar uit op een wereldbeker.

Actie?

De Denen wisten clean sheet na clean sheet te behalen in de WK-voorrondes en lijken ook klaar voor het WK. Ook Eriksen is er na zijn hartprobleem op het EK gewoon bij.

Krijgen we nog een actie van de Denen tegen de FIFA? Als er één land is waar we nog wat kunnen van verwachten op dit WK qua mogelijke ongehoorzaamheid ...

De Denen zijn favoriet, een gokje op Tunesië kan al meer dan vijf keer je inzet opleveren via BetFIRST! Doe er je voordeel mee!