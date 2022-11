Duitsland en Japan openen op het WK groep E. Duitsland wil de blamage van 4 jaar eerder in Rusland uitwissen.

Op het WK in Rusland werd Duitsland al in de groepsfase uitgeschakeld. 4 jaar later willen ze in Qatar die blamage doorspoelen. Er is ondertussen wel wat veranderd. De nieuwe bondscoach is Hansi Flick, maar enkele sterkhouders zoals Toni Kroos zijn als international gestopt. Kapitein Manuel Neuer is er nog altijd. Alsook Thomas Müller, maar die is twijfelachtig tegen 1e opdracht Japan waartegen je zomaar punten kan verliezen. Iets wat die Manschaft zeker niet wil overkomen met het oog op de volgende wedstrijd tegen Spanje.

Japan is een te duchten tegenstander, maar bij de loting had het pech door in de groep des doods terecht te komen. Om nog kans op de 1/8-finales te kunnen maken, zullen ze wellicht punten van Duitsland moeten afsnoepen. Ex-Genkspeler Junya Ito wordt in de basis verwacht. Veel zal ook afhangen van wat Daichi Kamada, die in Duitsland bij Frankfurt speelt, kan. Voor hem zal het ongetwijfeld een speciale wedstrijd worden, waarin hij zich zal willen tonen.