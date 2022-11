Opstellingen Engeland - Iran (WK)

Engeland tegen Iran, dat moet normaal gezien een eitje zijn voor de Engelsen. Garreth Southgate heeft een nieuw elftal gebouwd specifiek voor dit toernooi. De Engelsen zijn een outsider voor de wereldtitel, maar zo zien ze het zelf niet.

Southgate selecteerde vooral spelers op de top van hun kunnen. Hun toptalent, Jude Bellingham (19), kan zich tonen aan de wereld omringd door spelers met ervaring en klasse. Harry Kane is natuurlijk de speerpunt en veel landen zullen met interesse kijken wat er gebeurt bij de aftrap. Kane is immers van plan om de regenboogarmband te dragen, iets wat de FIFA verboden heeft.

Mogelijk krijgt hij dus een gele kaart nog voor de wedstrijd begonnen is. Bij Iran staat een oude bekende in doel. Alireza Beiranvand was nog een tijdje doelman bij Antwerp, maar verloor daar de concurrentiestrijd met Jean Butez.

Verwachte opstelling Engeland: Jordan Pickford, John Stones, Eric Dier, Harry Maguire, Kieran Trippier, Declan Rice, Jude Bellingham, Luke Shaw, Bukayo Saka, Harry Kane, Raheem Sterling

Verwachte opstelling Iran: Alireza Beiranvand, Sadegh Moharrami, Hossein Kanaani, Shojae Khalilzadeh, Ehsan Hajsafi, Alireza Jahanbakhsh, Saeid Ezatolahi, Ahmad Nourollahi, Vahid Amiri, Mehdi Taremi, Karim Ansarifard

Winst van Iran? Dan krijgt u bij betFIRST al 10,25 keer uw inzet terug...