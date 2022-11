Portugal won in 2016 het EK. Nu willen Cristiano Ronaldo & co op zoek naar een volgende grote prijs.

Al is het natuurlijk op zich nog maar de vraag of Cristiano Ronaldo zelf zal spelen tegen Ghana. Bij Manchester United zit hij meer op de bank of tribune dan hem lief is en ook bij Portugal is hij niet meer incontournable.

Goed begin?

De Portugezen willen wel goed beginnen aan hun toernooi en dan is in een pittige groep een zege tegen Ghana eigenlijk een must.

De Ghanezen van hun kant hebben er alle baat bij om de eer van Afrika hoog te proberen houden, want tot op heden liep het niet al te goed voor het continent: Senegal en Kameroen verloren, Marokko en Tunesië speelden gelijk en nog geen enkel land wist al te scoren.

De Portugezen zijn favoriet, een gokje op de Ghanezen kan al vijf keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!