Nederland wint van een moedig Senegal

Nederland heeft zijn 1e match op het WK gewonnen. Senegal maakte het hen niet gemakkelijk, maar zakte in de 2e helft weg. In het slot braken Gakpo en Klaassen de ban.

Tom Saintfiet vertelde vooraf bij Sporza dat dit Senegal misschien wel het beste Afrikaanse land op een WK ooit is. De Afrikaanse kampioen toonde dat meteen en ze profiteerden bijna na balverlies bij Nederland. Enkele minuten later herstelde Nederland het evenwicht, maar de goede voorzet kon net niet weggewerkt worden.

Daarna nam Senegal het over. Ze kregen enkele kansen via Kouyate, Cissé en Sarr, maar ze kregen de bal niet tussen de palen. Nederland begon sterker te worden. Zo was er een snelle counter via Blind en Bergwijn. De bal kwam bij de Jong en hij stormde alleen op doel af, maar hij had te veel tijd nodig en weg was de kans.

In het laatste kwartier van de 1e helft bleef de wedstrijd goed op en af gaan. Janssen kon enkele kansen voor Nederland creëren. Het leverde telkens geen doelpunt op. Op het einde was daar nog bijna de openingsgoal voor Senegal. Sarr brengt goed voor. Dia stond te wachten om binnen te tikken, maar Ake werkte voor zijn neus weg. Aan de rust stond het 0-0.

© photonews

De 2e helft begon trager. Nederland had de meeste drang naar voren, maar kon geen enkele echte kans puren. De 1e echte kans was voor Senegal. Dia kon in de 16 in de korte hoek uithalen. Noppert ging goed plat.

Nadien was er drama voor Senegal en Kouyate. Kouyate schreeuwde het uit bij een luchtduel. Hij moest op een brancard van het veld gebracht worden. Senegal liet zich niet van de wijs brengen en bleef kansen creëren. Noppert moest nog eens redding brengen.

Senegal had de beste kansen, maar Nederland scoorde als 1e. De Jong met de voorzet en Gakpo kopte binnen. Senegal was niet ontmoedigd en kreeg snel weer kansen, maar Noppert stond goed te keepen. Het werd uiteindelijk nog 0-2. Depay zette zich door op rechts en trapte op doel. Mendy ging goed plat, maar in de rebound scoorde Klaassen.