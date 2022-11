Senegal en Nederland beginnen meteen met een belangrijke wedstrijd aan het WK. De winnaar neemt al een stevige optie op de 1/8-finales.

Na de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador volgt de 2e wedstrijd in poule A. Senegal en Nederland staan tegenover elkaar en dat is al meteen een belangrijke wedstrijd. De winnaar van dat duel neemt al een stevige optie op de halve finales, want nadien volgt wellicht nog een zege tegen Qatar (tenzij de Qatari kunnen verrassen) en heeft Senegal of Nederland al 6 punten. Het andere land zal dan tegen Ecuador moeten winnen.

Senegal won begin 2022 nog de Afrika Cup. Ook op het WK zullen ze willen laten zien dat ze momenteel het beste Afrikaanse land zijn. Al zal dat wel zonder hun sterspeler Sadio Mané zijn. Hij moest afhaken door een spierblessure, maar ze kunnen nog altijd rekenen op Khalidou Koulibaly en Cheikhou Kouyaté. Voor de doelpunten zullen op Ismaïla Sarr en Famara Diédhiou rekenen.

Aan de overkant begin Louis van Gaal aan zijn laatste WK. Vooraf vertelde hij op een persconferentie al dat hij een beter resultaat dan op het WK 2014 verwacht. Hij vindt het huidige team namelijk beter dan toen. Achtering rekent hij op kapitein Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. In de spits wordt Vincent Janssen verwacht. Ook is het uitkijken hoeveel minuten Noa Lang zal krijgen.