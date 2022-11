Spanje - Costa Rica: Spanje is heer en meester

De 1e speeldag in de groep des doods wordt door Spanje en Costa Rica afgesloten. Een jonge talentvolle ploeg tegen een land dat nog eens wil stunten.

De selectie van Spanje is jeugdig en talentvol. Luis Enrique zal wellicht in een 4-3-3 spelen en rekent op heel wat talenten van Barcelona. Pedri en Gavi op het middenveld. Ferran Torres op de linksbuiten. Dat gecombineerd met de ervaring van Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Jordi Alba en Sergio Busquets. Spanje wil nog eens ver geraken, maar dan zullen ze de groep des doods moeten overleven.

Beginnen doet Spanje tegen de op papier zwakste tegenstander: Costa Rica. Al heeft dat land ervaring met een groep des doods. 8 jaar geleden waren ze de revelatie op het WK in Brazilië door een groep met Uruguay, Italië en Engeland te overleven en ook nog eens door te stoten tot de kwartfinales, waar ze op Nederland botsten. Een van de uitblinkers toen was Keylor Navas. Voor de wedstrijd tegen Spanje was hij twijfelachtig, maar er werd bevestigd dat hij normaal gezien in doel zal kunnen staan. Iets waar ze in Costa Rica zeer blij over zullen zijn.