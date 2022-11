Opstellingen Uruguay - Zuid-Korea (WK)

Uruguay opent het toernooi tegen Zuid-Korea. We zouden zeggen: een hapklare brok, maar Saoedi-Arabië en Japan hebben ons al laten zien dat we best zo niet denken. Dat zullen Luis Suarez en co nu ook wel al door hebben.

Luis Suarez, Diego Godin, Frederico Valverde, Darwin Nunez en Ronald Araujo, het zijn de bekendste namen van Uruguay. Maar bondscoach Diego Alonso voerde een verjonging door en de ploeg is een mooie mix van ervaring en jeugdig enthousiasme. En inzet zit gewoon in het DNA van Uruguayanen ingebakken. Het zou dus geen probleem mogen worden tegen Zuid-Korea, want Uruguay heeft titelambities. Ze gaan voor hun derde wereldtitel en zijn één van de outsiders. Maar benieuwd of ook Zuid-Korea met zijn snelle jongens deze grootheid aan het wankelen krijgt. Zuid-Korea staat bij betFIRST genoteerd op 5,50 en is dus de underdog...