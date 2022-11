De VS en Wales openen hun WK met een heel belangrijk duel voor de tweede plaats

De kop is eraf in Qatar. Na de openingswedstrijd van gisteren tussen het thuisland en Ecuador staan vandaag drie wedstrijden op het menu. We eindigen met een duel tussen de Verenigde Staten en Wales.

Voor Wales en Team USA is het al meteen van moeten. Met Engeland als torenhoog favoriet voor de groepswinst en Iran als het verwachte zwakke broertje is het openingsduel voor beide elftallen meteen een strijd voor de tweede plaats. We kunnen bij beide elftallen ook meteen één smaakmaker naar voren schuiven: de Verenigde Staten teren uiteraard op Christian Pulisic van Chelsea FC. En wat met Gareth Bale? Hoe heeft de smaakmaker van Wales zijn overgang naar Los Angeles FC verteerd? In elkaars buurt Die vragen krijgen vanavond (hoogstwaarschijnlijk) al een antwoord. Het wordt alvast een spannend treffen. Ook op de FIFA-ranking staan de VS en Wales met respectievelijk een zestiende en negentiende plaats in elkaars buurt. Wat wordt het vanavond in Al-Rayyan? Wie neemt meteen een optie op de volgende ronde? Kan Team USA de verwachtingen inlossen en winnen of is het toch Wales dat voor een kleine verrassing zorgt? Voorspel het hier!