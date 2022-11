Volg Zwitserland - Kameroen LIVE op VOETBALKRANT.COM!

De Zwitsers behoren tot de outsiders die wel de moeite waard zijn om op het WK in de gaten te houden. Voorbij Kameroen geraken, dat is hun eerste opdracht.

Zwitserland bouwde de laatste jaren een reputatie als giantkiller op. Op het vorige EK schakelde het Frankrijk uit en plooide het pas voor Spanje na penalty's. In de Nations League kon het - buitenshuis zelfs - wel eens de maat nemen van Spanje en klopte het thuis ook Portugal. Op het WK zit er misschien dus ook wel een mooi verhaal in. Dan moet het eerst wel doen wat nodig is tegen de andere teams in groep G. Geen evidentie.

De Zwitsers verloren hun laatste oefenmatch van Ghana (2-0), een generale repetitie die moest dienen als voorbereiding op het duel met Kameroen. Met Martin Hongla (ex-Antwerp) en Samuel Oum Gouet (KV Mechelen) hebben een paar Kameroeners een link met de Belgische competitie. Van hen twee heeft Hongla veruit de grootste speelkansen. Kameroen verdiende zijn WK-plek in een dubbele ontmoeting met Algerije.

De winnaar van dit duel gaat meteen aan de leiding in groep G, want het is de eerste groepswedstrijd in de poule. Geen overbodige luxe met ook nog Brazilië in de groep, dat speelt donderdagavond nog tegen Servië.

