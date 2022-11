Marokko pakt de volle buit tegen de Rode Duivels na een sterke tweede helft

De Rode Duivels speelden een sterke eerste helft, maar kwamen niet tot scoren. Marokko deed dit wel in de tweede helft en springt zo over België en is leider in de groep.

Roberto Martinez verraste vriend en vijand door een aantal wijzigingen door te voeren en een andere opstelling te hanteren. Thorgan Hazard, Amadou Onana en Thomas Meunier kregen hun kans om zich te tonen en de Rode Duivels gingen met vier achteraan spelen om zo de sterke Marokkaanse flanken te onderscheppen.

Bij Marokko begonnen dezelfde 11 die een punt pakten tegen Kroatië. Zo leek het toch, maar de doelman Bono moest na het volkslied toch afhaken.

Eerste helft

De Rode Duivels begonnen sterk aan de partij. In het openingskwartier hadden ze meer dan 75% balbezit. De keren dat Marokko aan de bal kwam werd direct hoog druk gezet en ze het voetballen onmogelijk gemaakt. Het was Batshuayi die met het eerste schot op doel van de partij kwam. De Marokkaanse doelman bracht redding en duwde de bal in hoekschop.

Dit was het begin van vijf hoekschoppen voor de Rode Duivels in het eerste halfuur van de partij. Dit resulteerde in kopbal van Onana die over doel gaat. Dezelfde Onana kreeg een gele kaart waardoor hij de wedstrijd tegen Kroatië zal missen.

Stelselmatig ging het tempo naar beneden. De Rode Duivels hadden nog steeds het balbezit, maar Marokko kwam meer in de wedstrijd. Dit resulteerde in een aantal kleine kansen, maar zonder een bal tussen de palen.

Het venijn zat in de staart van de eerste helft. Thorgan Hazard speelt de bal, maar krijgt toch een vrije trap tegen. Ziyech ging voor de rechtstreekse vrije trap en schoot staalhard voorbij Courtois. 0-1 voor Marokko, maar hevig protest bij de Rode Duivels. Terwijl de Marokkaanse spelers aan het vieren waren ging de scheidsrechter naar de beelden kijken. Saïss stond buitenspel en hinderde daardoor Courtois. De scheidsrechter keurde het doelpunt af en zo gingen we rusten met de brilscore op het bord.

Tweede helft

Beide ploegen begonnen met dezelfde 22 gladiatoren aan de tweede helft. Marokko koos ervoor om hoger druk te zetten. Hierdoor kreeg Ziyech een prima kans, maar Courtois stond pal. Een paar minuten later was het aan Eden Hazard. Eerst een prima dribbel waarmee hij de Marokkaanse defensie oprolde, maar zijn schot werd in hoekschop geduwd.

Marokko was beter in de tweede helft dan in de eerste helft. Na 60 minuten greep Martinez in. Hij haalde Onana en Eden Hazard eraf en bracht Mertens en Tielemans. Dries Mertens liet direct zien dat hij nog steeds een meerwaarde is voor de Rode Duivels. Eerst met een prima dribbel en schot, waar Munir redding moest op brengen. Nadien met een mooie actie aan de achterlijk waar hij de bal kan aflegde voor Batshuayi die zijn schot kraakte.

De Rode Duivels namen de waarschuwingen niet serieus en daar profiteerde Marokko van. Een bijna identieke fase als in de eerste helft alleen nu langs de Marokkaanse linkerkant. Sabiri met een prima vrije trap en Courtois was wederom verrast. Nu was er geen spraken van buitenspel en ging het Marokkaanse feestje wel door. Zo stonden de Rode Duivels op achterstand met nog 27 minuten op de klok.

Beide bondsoaches grepen in en zo kwamen er verscheidene nieuwe namen op het veld. Eén hiervan was Romelu Lukaku die met nog 9 minuten spelen zijn eerste minuten maakte op dit WK. De Rode Duvels vonden geen opening, maar dit vonden de Marokkanen wel. Zakaria Aboukhlal krijgt in de extra tijd de bal in de kleine rechthoek en zorgt voor een Marokkaans volksfeest op de tribunes.