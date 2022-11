Frankrijk kan zich tegen Denemarken al plaatsen voor de volgende ronde. Al zullen de Denen zich willen herpakken en tonen dat ze beter kunnen dan wat ze tegen Tunesië hadden gedaan.

Tegen AustralIë kwam Frankrijk eerst nog op achterstand. Daarna gingen ze vlot erop en erover. Tegen Denemarken willen ze voor een even vlotte winst gaan en zich zo voor de volgende ronde plaatsen. Dat zal dan wel zonder Lucas Hernandez zijn. Hij is ondertussen al naar huis door een gescheurde kruisband. Zijn broer Theo zal waarschijnlijk weer zijn plek innemen. Voorin is het ook uitkijken naar Olivier Giroud. Als hij opnieuw scoort, wordt hij alleen topscorer aller tijden bij Frankrijk en laat hij Thierry Henry achter zich.

Aan de overkant zullen de Denen lopen. Tegen Tunesië was er wel wat dreiging, maar al bij al was het een niet al te beste prestatie. Zo liet Denemarken meteen kostbare punten liggen. Tegen Frankrijk zal het uit een ander vaatje moeten tappen. Al kunnen ze niet meer rekenen op Thomas Delaney. Hij viel tegen Tunesië uit met een knieblessure en is uit voor de rest van het tornooi.