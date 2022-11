Japan - Costa Rica (WK 2022)

90+5

Joel Nathaniel Campbell Samuels

Daniel Chacon





90+3

DĆ©jĆ vu bij Japan en Mitoma. Hij zet opnieuw voor en de bal blijft opnieuw hangen in de 16. Opnieuw kan geen enkele Japanner besluiten.



90

Gele kaart voor Wataru Endo





90

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



89

Celso Borges Mora

Youstin Delfin Salas Gomez





88

Een serieuze scrimmage voor het doel van Navas. Mitoma haalt de achterlijn en zet voor. De bal blijft voor doel hangen, maar geen enkele Japanner kan afdrukken. Navas kan uiteindelijk de bal pakken.



84

Gele kaart voor Ko Itakura





82

Yuki Soma

Takumi Minamino





81



Doelpunt van Keysher Fuller Spence (Yeltsin Ignacio Tejeda Valverde)

Costa Rica kon geen enkele kans bij elkaar krijgen, maar de bal komt bij Tejeda en die vindt Fuller aan de rand van de 16. Hij trapt naar de winkelhaak en doelman Gonda ziet er niet goed uit.



79

Costa Rica probeert er eens uit te komen, maar Fuller wordt afgevlagd vanwege buitenspel.



77

Junya Ito met de goede voorzet. Net te hoog voor Kamada. De bal verdwijnt in hoekschop.



76

Soma krijgt wat ruimte op de rechterflank. Hij krijgt veel tijd en ruimte om een goede voorzet af te leveren, maar die is te ver.



74

Bij Costa Rica claimen ze een strafschop. Er wordt aan het shirt van Campbell gehangen. Scheidsrechter Oliver laat gewoon voortspelen.



70

Gele kaart voor Francisco Javier Calvo Quesada





70

Junya Ito dribbelt voorbij Calvo. Die trekt de Japanner aan de rand van de 16 onderuit. Geel is op zijn plaats.



67

Daar is Junya Ito. De ex-speler van RC Genk mag ook nog een klein half uur meespelen.



67

Ritsu Doan

Junya Ito





65

Ook Costa Rica wisselt voor de 1e keer. Afwachten of die wel voor gevaar kunnen zorgen.



65

Anthony Contreras

Jewison Francisco Bennette Villegas





65

Gerson Torres Barrantes

Brandon Aguilera





63

Soma zet zich achter de bal. Zijn vrije trap krult over.



62

Miki Yamane

Kaoru Mitoma





62

Endo gaat op wandel. Torres moet hem onderuithalen, maar het is Borges die geel krijgt.



61

Gele kaart voor Celso Borges Mora





58

Japan kan bijna profiteren van een slechte terugspeelbal van Duarte. Navas trapt de bal nog net voor Asano weg.



57

Soma kan vanop links naar binnenkomen. Zijn schot zwaait af.



50

De 2e helft is nog maar 5 minuten bezig en er is nu al meer gebeurd dan in de hele 1e helft.



48

Japan blijft komen. Het schot van Endo wordt afgeblokt en Asano met de kopbal, een plukbal voor Navas.



46

Japan begint opnieuw goed aan de helft. Morita met het 1e schot tussen de palen. Navas staat goed op te letten.



46

Yuto Nagatomo

Hiroki Ito





46

Ayase Ueda

Takuma Asano





45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



44

Ook een gele kaart voor Japan. De bal is al weg, maar Yamane schoffelt Campbell nog onderuit.



44

Gele kaart voor Miki Yamane





42

De 1e gele kaart van de wedstrijd is een feit: Contreras is te laat en trapt vol op de enkel van Yoshida. Een gele kaart is op zijn plaats.



41

Gele kaart voor Anthony Contreras





41



31 degrĆ©s au coup dā€™envoi de #JAPCRC. Mais la climā€™ est prĆ©sente tout autour de la pelouse et dans le stade Ahmed Ben Ali dā€™Al-Rayyan. @LeMondial_Foot @TicosLegion pic.twitter.com/Kk6Xim1q2o — Bernard Lions (@BernardLions) November 27, 2022



39

Doan met een schot, maar die wordt afgeblokt. Het blijft zoeken naar echte kansen.



37

Een snelle combinatie van Japan wordt gestuit door Costa Rica die er snel uitkomen. De Costa Ricanen gaan in de tegenaanval, maar worden foutief opgehouden.



35

Een 1e schot op doel van Costa Rica: een voorzet blijft hangen aan de rand van de 16. Campbell probeert met buitenkantlinks. Zijn poging gaat over.



32

Costa Rica monopoliseert al enkele minuten de bal. Het zorgt tot weinig gevaar.



25

Het blijft zoeken. De fans in de tribune proberen er af en toe toch de sfeer in te houden.



19

Een voorzet schiet door tot Ueda, maar hij kan de bal niet controleren. Het is nog altijd wachten op een echte kans.



17

Buiten enkele kleine kansjes in het openingskwartier is het vooral zoeken voor beide ploegen. Er is weinig ruimte.



13

Nog eens gevaar van Japan. Doan met de gevaarlijke voorzet, maar niemand is in de buurt.



6

Costa Rica kampeert al enige tijd op de helft van Japan. Het is al hun 3e vrije trap, maar ook die zorgt voor geen gevaar.



3

Doan met een 1e schot op doel. Zijn schot is een afzwaaier.



1

Japan trekt meteen naar voor en ze puren er meteen een hoekschop uit.



1

Japan - Costa Rica: 0-0





Japan: Miki Yamane - Ko Itakura - Yuto Nagatomo - Wataru Endo - Ritsu Doan - Shuichi Gonda - Hidemasa Morita - Daichi Kamada - Ayase Ueda - Maya Yoshida - Yuki Soma

Bank: Eiji Kawashima - Shogo Taniguchi - Gaku Shibasaki - Kaoru Mitoma - Takumi Minamino - Takefusa Kubo - Junya Ito - Takehiro Tomiyasu - Takuma Asano - Hiroki Sakai - Daniel Schmidt - Daizen Maeda - Hiroki Ito



Costa Rica: Keylor Navas Gamboa - Keysher Fuller Spence - Celso Borges Mora - Ɠscar Duarte - Anthony Contreras - Brian Oviedo - Joel Nathaniel Campbell Samuels - Gerson Torres Barrantes - Francisco Javier Calvo Quesada - Yeltsin Ignacio Tejeda Valverde - Kendall Jamaal Waston Manley

Bank: Daniel Chacon - Juan Pablo Vargas Campos - Jewison Francisco Bennette Villegas - Bryan Ruiz - Johan Alberto Venegas Ulloa - Youstin Delfin Salas Gomez - Carlos Martinez - Esteban Alvarado Brown - Brandon Aguilera - Ronald Alberto Matarrita Ulate - Patrick Gilmar Sequeira MejĆ­as - Anthony Hernandez - Alvaro Zamora