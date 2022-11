Opstellingen Nederland - Ecuador (WK)

Nederland opende het WK met een overwinning tegen Senegal, Ecuador klopte dan weer thuisland Qatar.

Voor beide ploegen is het dus uitkijken naar een leuke en mooie wedstrijd misschien wel op speeldag 2, waar weinig moet en veel mag.

Depay?

Met een overwinning kan Nederland (of Ecuador) al zo goed als geplaatst zijn, met een gelijkspel doen beide teams misschien ook wel een goede zaak.

Het zal dus wat afwachten worden hoe beide teams voor de dag gaan komen. De vraag is verder ook: wie zet Louis van Gaal in de spits? Depay krijgt 45 minuten, maar wordt dat de eerste of de tweede helft?

