Opstellingen Polen - Saoedi-Arabië (WK)

Het was de eerste grote stunt van dit WK op speeldag 1: Saoedi-Arabië versloeg het Argentinië van Lionel Messi met 1-2. Nu willen ze tegen Polen bevestigen.

De Saoedi's zetten in één helft een achterstand volledig om tegen Argentinië en staan met drie punten fier bovenaan in groep C. Als ze in één van hun komende wedstrijden slechts één punt kunnen pakken, zou de kwalificatie weleens binnen kunnen zijn.

Een eerste kans om die kwalificatie af te dwingen krijgen ze tegen Polen, dat op zijn beurt voor de eerste keer sinds 1986 de knock-outfase wil bereiken op een WK. Sinsdien kregen de Polen al drie kansen maar lukte het nooit. Een keertje was ook Robert Lewandowski erbij, 4 jaar geleden in Rusland .Maar de Poolse superster kon zijn land zelfs niet aan een doelpunt helpen toen.

En dat lukte ook dit jaar nog niet. Nochtans kreeg de aanvaller van Barcelona een uitgelezen mogelijkheid tegen Mexico maar Ochoa stopte de elfmeter van Lewandowski. Een overwinning tegen de Mexicanen zou de Polen wat meer ademruimte gegeven hebben. Nu zijn er geen excuses meer: er moet gewonnen worden van Saoedi-Arabië.

