LIVE: Australië verdubbelt bijna voorsprong, Tunesië krijgt steeds meer kansen

Tunesië-Australië is de openingsmatch op de zevende WK-dag.

In groep D lijkt Frankrijk te sterk voor de andere ploegen en moeten zij dus onder elkaar uitmaken wie doorgaat naar de volgende ronde. Tunesië speelde in zijn openingsmatch 0-0 gelijk tegen Denemarken, Australië verloor dan weer zwaar van Frankrijk met 4-1.

Tunesië kan bij een overwinning stevig druk zetten op Denemarken, dat dan minstens moet winnen tegen Frankrijk of Australië. De Australische coach, Graham Arnold, weet dat het van moeten is tegen Tunesië. "Het was goed voor ons dat Tunesië-Denemarken een gelijkspel bleef. Nu moeten we winnen tegen Tunesië."

Australië heeft bij verlies zijn lot niet meer in eigen handen, behalve als Frankrijk niet wint van Denemarken, en kan zo mogelijk op de laatste speeldag nog strijden tegen Denemarken voor een plaats in de volgende ronde.

Winst van Australië levert maar liefst een odds van 3,50 op, ook een gelijkspel levert aardig wat op met een odds van 3,20. Ook een overwinning van Tunesië levert nog altijd een verdubbeling op met een odds van 2,25.