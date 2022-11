Opstellingen Australië - Denemarken (WK)

Ook in poule D zijn ze aan de laatste wedstrijden toe. Australië en Denemarken nemen het daarin tegen elkaar op.

Australië kon tegen Tunesië winnen. Daardoor staan ze met 3 punten 2e in poule D. Bij winst tegen Denemarken zullen ze zich altijd kwalificeren voor de 1/8-finales. Dat zou de 2e keer in hun WK-geschiedenis zijn. In 2006 deden ze dat al eens. Ook kan Australië rekenen op een gelijkspel, maar dan moeten ze hopen dat Tunesië niet wint van Frankrijk. Australië zal er alleszins voor strijden, want tegen Tunesië deden ze er alles aan om hun voorsprong te verdedigen.

Voor de Denen is de opdracht heel duidelijk: winnen tegen Australië of naar huis gaan. Al kon Denemarken de voorbije 5 wedstrijden op een WK niet winnen. Dat is trouwens een laagterecord voor het land. Daarvoor wonnen ze maximaal 2 wedstrijden na elkaar niet. Die statistiek zullen de Denen maar al te graag willen veranderen. Om 16 uur kunnen ze eraan beginnen.