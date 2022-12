Volg Costa Rica - Duitsland vanavond om 20u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Komt het vanavond al tot de exit van een grootmacht op het WK? Of kan Duitsland de levenslijn grijpen die het zichzelf - en met wat hulp van Japan - gegeven heeft?

Tegenstander is Costa Rica en dat is toch één van de zwakke broertjes op dit WK. Met het nodige kunst-en vliegwerk van Navas en zijn verdediging werd wel Japan verrassend en gevleid geklopt. Dat kan uiteindelijk de redding van Duitsland blijken te zijn, maar Costa Rica heeft zo wel drie punten beet en heeft dus ook zelf de kans om zich nog richting achtste finales te voetballen.

Als Duitsland het in deze wedstrijd laat liggen, zou dat tot een hoop kritiek in het thuisland leiden. Het ging er op het vorige WK al uit in de groepsfase en een nieuwe nachtmerrie dook al op na het verlies tegen Japan. De Duitsers mogen echter wel nog hopen om door te stoten. Dat hebben ze te danken aan een karaktervolle prestatie, het afdwingen van een hoop kansen en het doelpunt van invallende spits Füllkrug tegen Spanje.

Mogelijk staat ook het lot van Duits bondscoach Hansi Flick op het spel, al wil die zeker doorgaan tot aan het EK. Als Japan verliest van Spanje, volstaat een zege voor Duitsland om de achtste finales te bereiken. Speelt Japan gelijk, dan wordt het rekenen bij een Duitse zege en ook met betrekking tot Costa Rica bij een gelijkspel. Costa Rica gaat zeker door als het zelf wint. De leiding is in handen van Stéphanie Frappart.

Verwachte opstelling Costa Rica: Navas, Fuller, Duarte, Waston, Chacon, Oviedo, Torres, Borges, Tejeda, Campbell, Contreras.

Verwachte opstelling Duitsland: Neuer, Kehrer, Sule, Rudiger, Raum, Gundogan, Kimmich, Gnabry, Musiala, Sane, Füllkrug.

