Opstellingen Ecuador - Senegal (WK)

Oranje, Ecuador, Senegal: allen maken ze in poule A kans om door te stoten naar de achtste finales. Wellicht zullen Ecuador en Senegal het moeten uitvechten in een rechtstreeks duel.

Met Nederland en Ecuador hebben twee landen vier punten in groep A. Oranje krijgt met Qatar nog een hapklare brok en staat er dus het beste voor. De Ecuadorianen maakten al vlot komaf met het gastland in de openingsmatch. Geen toeval, want met een puntendeling in de volgende match mocht vooral Nederland niet klagen. Kortom: Ecuador heeft best al indruk gemaakt op dit WK voetbal.

Senegal moest tegen Nederland wel het hoofd buigen door twee late doelpunten. Dat is meteen hét verschil tussen Ecuador en Senegal in de stand. Goals van Dia, Diedhiou en Dieng zorgen wel voor de Senegalese zege tegen Qatar, al kwam die na een dubbele voorsprong nog even in het gedrang. Met drie punten heeft het Afrikaanse land ook nog altijd uitzicht op de volgende ronde.

Ecuador heeft aan één punt in deze ontmoeting genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales. Senegal mag bij een puntendeling enkel nog hopen als Nederland verliest van Qatar. Daar rekenen Chelsea-doelman Mendy en veldspelers Koulibaly (ex-Genk) en Diatta (ex-Club) best niet op. Bij een overwinning gaat Senegal wel altijd door.

Verwachte opstelling Ecuador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra, Valencia, Estrada.

Verwachte opstelling Senegal: E. Mendy, Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo, Gueye, N. Mendy, Sarr, Dia, Diatta, Diedhiou.

