Uruguay op rozen!

Vrijdag 2 december is de laatste dag met wedstrijden in de groepsfase van dit WK. En het is do or die voor verschillende landen. Volg het hier LIVE en op de voet, met Ghana - Uruguay.

40' 45"

35

Uruguay moet wel al snel een belangrijke pion wisselen. Dat is jammer!

34

Rodrigo Bentancur Colman

Matías Vecino Falero



32



Doelpunt van Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti (Luis Suarez)



31

Halfuur ver. Lekkere actie van Uruguay. Suarez met de assist, De Arrascaeta scoort twee keer in vijf minuten.

28

Zuid-Korea is op gelijke hoogte gekomen tegen Portugal. Op die manier wordt het ook daar nog opletten.

26



Doelpunt van Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti



26

En daar is dan de 0-1! Suarez met een poging, die nog half gered wordt. De Arrascaeta is er als de kippen bij om van dichtbij binnen te werken.

23

Aan de overkant is het Nunez er doorheen is. Hij lift over Ati-Zigi, maar op de lijn kan Salisu nog redden.

21

Ayew trapt hem héél slecht. Rochet pakt. Een nieuw Ghanees penaltydebacle in de maak?

20

De bal gaat wel degelijk op de stip voor de fout van doelman Rochet. Maar het was toch positiebuitenspel op het schot?

19

Gele kaart voor Darwin Núñez



17

Of komt de VAR nog tussen? Als het geen buitenspel is, dan mogelijk een strafschop.

16

Schotje uit de tweede lijn van Ayew, maar gefloten voor buitenspel. Kudus zijn herneming doet er dus niet toe.

13

Voorzetje van De Arrascaeta, maar plukbal voor Ati-Zigi.

10

Tien minuten ver, nog niet te veel voorgevallen in deze wedstrijd.

7

Portugal is ondertussen al op voorsprong gekomen tegen Zuid-Korea, wat voor beide landen in deze wedstrijd een goede zaak is.

5

Meteen een stevig begin qua duels en tempo, maar nog geen kansen.

1

De bal rolt!

1

Ghana - Uruguay: 0-0





Vooraf

Kan Uruguay zich nog plaatsen voor de volgende ronde? Luis Suarez mag in de basis beginnen, net als De Arrascaeta en Pellistri.