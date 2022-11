Opstellingen Iran - Verenigde Staten (WK)

Of het nu om politiek gaat of toch eerder om voetbal, het maakt niet uit, vanavond staat er een interessante wedstrijd op het programma. Iran en de Verenigde Staten strijden om 20u voor een plaatsje in de volgende ronde op het WK.

Wie Iran en de Verenigde Staten noemt in één zin denkt misschien niet meteen dat het om voetbal gaat. Beide landen hebben op politiek vlak namelijk een hele geschiedenis achter de rug met elkaar. Om nog wat extra olie op het vuur te gooien tweette de VS een foto met de een niet officiële vlag van Iran. De religieuze symbolen op de vlag werden niet getoond, enkel de groene, rode en witte kleuren bleven over. Iran beschuldigde vervolgens de VS van het overtreden van de FIFA-reglementen. De juridisch adviseur van de Iraanse voetbalbond zou zelfs het advies hebben gegeven om een klacht in te dienen bij de FIFA.

Toch focussen we ons liever op de voetbalwedstrijd die vanavond gespeeld zal worden. In een onderling duel zullen beide ploegen uitmaken wie door zal stoten naar de volgende ronde van het WK. In groep B staat Engeland met vier punten op kop. Iran is de eerste achtervolger met drie punten. De VS speelde gelijk tegen Engeland en Wales en staat dus met twee punten op de derde plek. Wales sluit het klassement af en staat laatste met slechts één punt.

Photonews

De Engelsen wipten op de eerste speeldag Iran met een knappe 6-2-overwinning. Het leek of ze de groep eenvoudig zouden gaan winnen, maar niets bleek minder waar te zijn. Tegen de Verenigde Staten bleven ze namelijk hangen op een scoreloos gelijkspel. De Amerikanen maakten indruk door zeker en vast niet onder te doen tegen de Engelsen en lijken nu ook klaar om Iran te bekampen. Als er één man is die we morgen opnieuw in het oog zullen houden is het Christian Pulisic van Chelsea. Op dit WK wist de 24-jarige winger de netten nog niet te doen trillen, maar een assists, voor tot nu toe het enige Amerikaanse doelpunt, wist hij wel reeds uit te delen. Aangezien hij in het verleden ook nog niet scoorde op een Copa America zou hij tegen Iran z'n eerste doelpunt ooit kunnen maken op een groot toernooi.