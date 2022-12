Japan stunt een tweede keer met winst tegen Spanje en bezegelt zo het lot van Duitsland

De Japanners hebben het opnieuw gedaan.

Japan en Spanje begonnen aan de match als nummer één en twee in groep E. Er moest wel nog achteruit gekeken worden naar het resultaat van Duitsland tegen Costa Rica, die nog één van de twee uit de achtste finales kon houden.

Spanje begon het best aan de match, maar veel gevaar leverde dat niet op. Japan kreeg ook een kansje via ex-Genk-speler Ito, maar hij trapte in het zijnet. Na elf minuten kreeg Azpilicueta te veel ruimte en kon hij de bal in de zestien droppen op het hoofd van Morata. De spits had maar zijn derde van het toernooi binnen te knikken.

Daarna monopoliseerde Spanje de bal. Japan probeerde er nog wel uit te komen, maar dat lukte nauwelijks. De stand bij de rust was logischerwijze dan ook 0-1 en was Spanje groepswinnaar.

Japanse invallers verrassen Spanje

Maar Japan kwam verschroeiend uit de kleedkamer. Doan en Mitoma kwamen tussen de lijnen en zij zorgden voor het verschil. Doan profiteerde van knoeien bij de Spanjaarden achterin en hij knalde de bal na vier minuten al binnen. Twee minuten later pakte diezelfde Doan uit met een voorzet tot bij Mitoma, die nog net de bal kon binnen houden en weer voor doel brengen. Tanaka stond op de goede plaats en zette Japan op voorsprong.

In de andere match stond Costa Rica even op voorsprong en dat bezegelde het lot van Spanje. De Duitsers wonnen uiteindelijk en dat bezorgde Spanje weer de tweede plaats in de groep. Spanje ging niet echt meer op zoek naar een goal, maar had wel nog enkele kansjes. Scoren lukte echter niet meer.

Japan kreeg ook zelf nog enkele kansjes via Motoma en Asano, maar het kon Simon niet meer kloppen. Japan stunt zo voor een tweede keer dit toernooi, na een eerdere zege tegen Duitsland. Door hun zege tegen Spanje bezegelde Japan ook het lot van Duitsland, dat uitgeschakeld is. In de achtste finales speelt Japan tegen Kroatië, Spanje tegen Marokko.