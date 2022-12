LIVE: Kameroen heeft nog 45 minuten om iets te forceren

Brazilië is al zeker van de volgende ronde, maar kan Kameroen hen pijn doen en zich ook kwalificeren voor de volgende ronde? Tijd om vooruit te blikken.

Kameroen kon één punt pakken tegen Servië, maar ging verrassende de boot in tegen Zwitserland. Het is dus alles of niets voor Kameroen tegen Brazilië. Bij Kameroen was het vorige wedstrijd even schrikken. Andre Onana, doelman van Inter, zat niet meer in de selectie nadat hij omwille van disciplinaire redenen naar huis was gestuurd. Zijn vervanger Epassy deed het prima en vooral Aboubakar viel op tijdens zijn invalbeurt met een prachtig doelpunt.

Brazilië is al geplaatst voor de volgende ronde na een zes op zes. Al moeten ze wel een aantal belangrijke spelers missen. Neymar staat geblesseerd aan de kant net zoals Danilo en Alex Sandro. De kans is groot dat Brazilië nog wel een aantal van hun belangrijke spelers laat rusten voor de volgende ronde.