LIVE: Servië - Zwitserland, de opstellingen!

Vrijdag 2 december is de laatste dag met wedstrijden in de groepsfase van dit WK. En het is do or die voor verschillende landen.

57' 35"

56

Gele kaart voor Strahinja Pavlović



55

Milos Veljkovic

Nemanja Gudelj



55

Dušan Vlahović

Luka Jovic



49

Freuler maakt er meteen 2-3 van, opnieuw na een epische combinatie.

48



Doelpunt van Remo Freuler (Ruben Vargas)



47

Gele kaart voor Sergej Milinkovic-Savic



46

De bal rolt opnieuw.





Rust





45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.

45



Doelpunt van Breel Donald Embolo (Silvan Widmer)



44

Wow! Embolo maakt er op knappe wijze 2-2 van na een héél sterke, collectieve actie van de Zwitsers.

43

Zolang het 0-0 blijft in Brazilië - Kameroen is Servië virtueel geplaatst dus.

41

En zo kabbelen we stilaan richting rust. Al is het wel een match met veel overgave.

38

Vargas met een heerlijke knal, maar op het gezicht van Pavlovic.

35



Doelpunt van Dušan Vlahović



34

Bam! Daar is de 2-1. Vlahovic zorgt voor de voorsprong voor de Serviërs!

34

Gele kaart voor Ruben Vargas



30

Aan de overkant is het opnieuw Qhaqiri die er heel dichtbij is. Het kan alle kanten uit, zoveel is duidelijk.

26

En plots is daar de gelijkmaker. Voorzet vanop links, Mitrovic knikt staalhard in de verste hoek.

26



Doelpunt van Aleksandar Mitrovic (Dusan Tadic)



24

Halfweg de eerste helft, Zwitserland op voorsprong en zo alles in handen.

21

En plots is het raak aan de overkant! Shaqiri krijgt de bal aangespeeld en kan het korte hoekje vinden.

20



Doelpunt van Xherdan Shaqiri (Djibril Sow)



18

Kostic met de kans, maar hij kan niemand bereiken.

15

Vargas tot bij Freuler, maar diens schot wordt afgeblokt.

15

Gele kaart voor Silvan Widmer



12

Zivkovic met een poeier, maar tegen de paal!

9

Servië heeft een doelpunt nodig en begint nu stilaan te voetballen.

6

Milenkovic met de kopbal, maar naast.

2

In minuut 1 al meteen een drievoudige kans voor Zwitserland, met onder meer Shaqiri en Embolo.

1

De bal rolt!

1

Servië - Zwitserland: 0-0



Servië: Strahinja Pavlović - Nikola Milenković - Milos Veljkovic - Aleksandar Mitrović - Aleksandar Mitrovic - Dusan Tadic - Andrija Živković - Saša Lukić - Filip Kostić - Dušan Vlahović - Sergej Milinkovic-Savic - Vanja Milinković Savić

Bank: Marko Dmitrović - Nemanja Maksimović - Nemanja Radonjić - Nemanja Gudelj - Luka Jovic - Predrag Rajković - Stefan Mitrovic - Srdan Babić - Uroš Račić - Filip Djuricic - Darko Lazović - Filip Mladenović - Marko Grujić



Zwitserland: Silvan Widmer - Manuel Akanji - Breel Donald Embolo - Remo Freuler - Granit Xhaka - Ricardo Rodriguez - Djibril Sow - Ruben Vargas - Gregor Kobel - Fabian Schär - Xherdan Shaqiri

Bank: Edimilson Fernandes - Denis Lemi Zakaria Lako Lado - Haris Seferovic - Renato Steffen - Jonas Omlin - Michel Aebischer - Christian Fassnacht - Eray Cömert - Noah Okafor - Fabian Frei - Fabian Rieder - Ardon Jasari

Vooraf

Bij Zwitserland staat Kobel in doel, want Sommer is niet fit. Shaqiri neemt zijn plekje voorin terug in.