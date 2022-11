Opstellingen Tunesië - Frankrijk (WK)

Frankrijk is al geplaatst voor de achtste finales, maar wil nog wel een statement maken. De Franse bondscoach Didier Deschamps gaat ongetwijfeld ook wat roteren.

Tunesië is sowieso afhankelijk van het resultaat in Australië-Denemarken. Ze moeten zelf winnen en hopen dat Denemarken wint met een minder groot verschil dan zij zelf. De Tunesiërs konden nog niet scoren op dit toernooi en moet er nu dus een paar tegen de netten stampen.

Dat wordt niet makkelijk, want Deschamps heeft zoveel weelde dat ook zijn B-team heel sterk is. We verwachten een zware wedstrijd. Tunesië zal alles geven en wordt gesteund door een groot aantal fans die naar Qatar zijn gekomen, maar dat is het soort wedstrijden waar we voor leven", aldus Aurélien Tchouameni.

Opstelling Tunesië: Aymen Dahmen, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Wajdi Kechrida, Ellyes Skhiri, Aissa Laidouni, Ali Abdi, Naïm Sliti, Wahbi Khazri, Youssef Msakni

Opstelling Frankrijk: Steve Mandanda, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga, Kingsley Coman, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Marcus Thuram

betFIRST geeft Tunesië amper kans tegen de sterke Fransen. Denkt u toch dat ze het kunnen doen, dan kan u al 9 keer uw inzet terugkrijgen...