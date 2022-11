Opstellingen Wales - Engeland (WK)

Wales en Engeland spelen vanavond een onvervalste derby. Vooral voor de Engelsen staat er heel wat op het spel, terwijl de Welshmen serieus moeten rekenen.

Simpel gesteld: Engeland speelt voor de groepswinst, terwijl Wales enkel mathematisch nog kans maakt op de kwalificatie voor de volgende ronde. Al zullen The Three Lions géén cadeautje moeten verwachten: het eergevoel tussen beide landen is héél groot.

Engeland staat momenteel aan de leiding in groep B na een overwinning tegen Iran en een gelijkspel tegen de Verenigde Staten. Over die andere twee landen gesproken: Team USA en Team Melli maken (zo goed als zeker) onder elkaar uit wie nog niet naar huis moet.

Ook voor Gareth Bale lijkt het een speciale interland te worden. De aanvaller - het moet gezegd: hij was héél onzichtbaar de voorbije wedstrijden - wil het met zoveel woorden niet zeggen, maar het zou wel eens zijn laatste wedstrijd op een groot toernooi kunnen worden. Of zelfs zijn laatste wedstrijd in het shirt van The Dragons.

Pakt Engeland de scalp van Wales? Of kunnen The Dragons verrassen en hun buren verschalken?