De groepsfase ligt achter de rug. Nu begint het echte werk voor de Rode Duivels. In de zestiende finales wacht met Senegal een tegenstander die door heel wat kenners als één van de moeilijkste affiches uit de loting wordt beschouwd.

Niet omdat de Afrikanen de grote favoriet zijn voor de wereldtitel, wel omdat ze zowat alles in huis hebben om België pijn te doen. Senegal is misschien wel de fysiek sterkste ploeg van dit WK. Op vrijwel elke positie lopen spelers rond die actief zijn bij Europese topclubs of subtopclubs.

Achterin staat een verdediging die nauwelijks duels verliest, op het middenveld combineren ze kracht met intensiteit en voorin beschikken ze over snelheid én diepgang. Wie denkt dat België tegen een klassieke underdog speelt, vergist zich schromelijk.

Dat de Senegalezen slechts als derde uit hun groep kwamen, vertelt bovendien niet het volledige verhaal. Ze verloren van Frankrijk en Noorwegen, twee landen die tot dusver tot de absolute smaakmakers van dit WK behoren. Tegen beide toplanden boden ze stevig weerwerk en maakten ze het hun tegenstanders bijzonder lastig.

Grootste fysieke test

Naast het veld kende Senegal geen vlekkeloze groepsfase. Er waren spanningen rond premies, logistieke problemen en de nasleep van de controversiële Afrika Cup, waar de ploeg volgens veel waarnemers sportief de titel had verdiend, maar die uiteindelijk na de veelbesproken gebeurtenissen tegen Marokko werd afgenomen. Toch lijkt die onrust de groep net dichter bij elkaar gebracht te hebben. Met oud-Anderlecht-speler Cheikhou Kouyaté als verbindingsman tussen spelers en staf straalt de selectie opnieuw eenheid uit.

Voor België wordt dit zonder twijfel de grootste fysieke test van het toernooi. Tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland hadden de Rode Duivels vaak de bal, maar tegen Senegal zal ook zonder bal hard gewerkt moeten worden. Duels winnen, tweede ballen oprapen en negentig minuten dezelfde intensiteit halen worden minstens even belangrijk als verzorgd voetbal.

Fiftyfifty

Rudi Garcia zal bovendien hopen dat zijn aanvallers opnieuw efficiënt zijn. Tegen Nieuw-Zeeland vielen eindelijk de doelpunten, maar Senegal zal veel minder ruimtes weggeven. Charles De Ketelaere zal opnieuw veel loopwerk moeten verrichten, terwijl spelers als Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Romelu Lukaku bepalend moeten zijn op de momenten die ertoe doen.

Binnen het Belgische kamp beseft iedereen dat dit een wedstrijd op het scherp van de snee wordt. Ook analisten zien nauwelijks een favoriet. Vrijwel overal wordt het duel als een echte fiftyfifty bestempeld. Dat lijkt ook terecht: België beschikt over meer individuele creativiteit, Senegal over misschien wel de meeste fysieke power van het hele toernooi.

Wie woensdag wint, mag terecht dromen van een lange WK-campagne. Maar daarvoor zullen de Rode Duivels hun beste wedstrijd van dit wereldkampioenschap moeten spelen. Tegen Senegal zal 95 procent simpelweg niet volstaan.