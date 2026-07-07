Datum: 07/07/2026 02:00
Competitie: WK
Speeldag: 1/8 Finales

LIVE: Amper een minuut later: 1-2

De Rode Duivels staan maandagavond (lokale tijd) voor een bijzonder pittige opdracht. In Seattle wacht een duel met de Verenigde Staten, dat niet alleen kan rekenen op het thuisvoordeel, maar ook op een kolkend stadion met zo'n 66.000 supporters die massaal achter de Stars and Stripes zullen staan.

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Stand Live
Tijd   41' 52" 
Johan Walckiers vanuit Seattle
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39
 De VS zet amper druk op de bal. Hier moeten we van profiteren.
35
  Gele kaart voor Weston McKennie
33

Goal 		Doelpunt van Charles De Ketelaere (Leandro Trossard)
Trossard geeft voor en De Ketelaere maakt met de kop zijn tweede van de avond. Heel goed gedaan.
31

Goal 		Doelpunt van Malik Tillman
Tillman neemt de vrije trap en verrast Courtois omdat Vanaken de bal aanraakt.
30
 Mechele begaat een fout op een wel heel gevaarlijke plaats. Recht voor doel.
26
 Drankpauze.
21
 Vervangen Amadou Onana
Ingevallen Hans Vanaken
20
 Vanaken wordt zijn vervanger.
19
 Onana moet eraf.
17
 Onana blijft liggen. Zijn knie is geraakt. Dat zag er niet goed uit.
14
 Echt verdedigen kan je dit niet noemen van de VS.
9

Goal 		Doelpunt van Charles De Ketelaere (Nicolas Raskin)
Raskin trapt op doel en De Ketelaere loopt de bal binnen. Perfect begin!
8
 Goeie actie van Lukebakio die meegaf aan Castagne. Tielemans kan diens goeie voorzet niet afwerken.
6
 Lange ballen spelen op De Ketelaere, dat gaat niet werken jongens.
2
 De Ketelaere kopt in de handen van Freese.
1
 Castagne haalt uit en doelman Freese moet hem onder zijn lat gaan weghalen. Dat was al een fantastische trap.
1
 Verenigde Staten - België: 0-0
Verenigde Staten (Verenigde Staten - België)
Verenigde Staten: Matt Freese - Tim Ream - Chris Richards - Alex Freeman - Antonee Robinson - Malik Tillman - Tyler Adams - Weston McKennie - Sergino Dest - Christian Pulisic - Folarin Balogun
Bank: Matt Turner - Auston Trusty - Giovanni Reyna - Ricardo Pepi - Brenden Aaronson - Miles Robinson - Sebastian Berhalter - Max Arfsten - Haji Wright - Timothy Weah - Mark McKenzie - Joe Scally - Chris Brady - Alejandro Zendejas

België (Verenigde Staten - België)
België: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Amadou Onana - Nicolas Raskin - Dodi Lukebakio - Youri Tielemans - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Bank: Zeno Debast - Arthur Theate - Axel Witsel - Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku - Jérémy Doku - Senne Lammens - Mike Penders - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Matias Fernandez Pardo




We liepen Average Rob en Arno The Kid tegen het lijf in Seattle. En uiteraard was het gesprek héél interessant!
19:33
 Deze fan van de USA was alvast duidelijk toen we hem in de lift tegenkwamen: "A complete disgrace the decision! Maar wat ga je eraan doen?"
Verenigde Staten - België

Verenigde Staten Verenigde Staten
Freese Matt 6.2  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Ream Tim 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
Meer statistieken
Richards Chris 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
Meer statistieken
Freeman Alex 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Robinson Antonee 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Tillman Malik 7.1  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Adams Tyler 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
McKennie Weston   5.8  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Dest Sergino 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Pulisic Christian 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Balogun Folarin 6.3  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Turner Matt  
Trusty Auston  
Reyna Giovanni  
Pepi Ricardo  
Aaronson Brenden  
Robinson Miles  
Berhalter Sebastian  
Arfsten Max  
Wright Haji  
Weah Timothy  
McKenzie Mark  
Scally Joe  
Brady Chris  
Zendejas Alejandro  
 

België België
Courtois Thibaut 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Onana Amadou 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Meer statistieken
Raskin Nicolas A 7.3  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lukebakio Dodi 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Tielemans Youri 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Trossard Leandro A 7.4  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
De Ketelaere Charles ⚽ ⚽ 9.3  
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Debast Zeno  
Theate Arthur  
Witsel Axel  
De Bruyne Kevin  
Lukaku Romelu  
Doku Jérémy  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Meunier Thomas  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Vanaken Hans 6.2  
Meer statistieken
Saelemaekers Alexis  
Fernandez Pardo Matias  

Vooraf

LIVE: Heksenketel van 66.000 fans wacht Rode Duivels: Balogun zorgde voor extra motivatie
Johan Walckiers
vanuit Seattle
| 115 reacties
LIVE: Heksenketel van 66.000 fans wacht Rode Duivels: Balogun zorgde voor extra motivatie
Foto: © photonews

De Rode Duivels staan maandagavond (lokale tijd) voor een bijzonder pittige opdracht. In Seattle wacht een duel met de Verenigde Staten, dat niet alleen kan rekenen op het thuisvoordeel, maar ook op een kolkend stadion met zo'n 66.000 supporters die massaal achter de Stars and Stripes zullen staan.

Toch lijkt ook België met een extra dosis adrenaline aan de aftrap te verschijnen. Naar wat wij horen, heeft de hele heisa rond de speelgerechtigdheid van Folarin Balogun de Rode Duivels nog meer gemotiveerd. Binnen de Belgische selectie leeft het gevoel dat ze op het veld een passend antwoord willen geven op alle commotie van de voorbije dagen.

Balogun werd uiteindelijk toch vrijgesproken en is daardoor inzetbaar tegen België. Dat betekent een stevige opsteker voor bondscoach Mauricio Pochettino, want met drie doelpunten is de spits de absolute smaakmaker van de Amerikanen op dit WK.

Voor de Rode Duivels wacht dus een dubbele uitdaging. Niet alleen moeten ze een gevaarlijke Amerikaanse aanval afstoppen, ook de sfeer in Seattle belooft bijzonder indrukwekkend te worden. De Verenigde Staten hopen, gedragen door hun publiek, opnieuw geschiedenis te schrijven.

Focus op het sportieve

Rudi Garcia probeerde de voorbije dagen de focus op het sportieve te houden, ondanks de frustratie over de beslissing van de FIFA. België toonde tegen Senegal alvast heel wat karakter door een 2-0-achterstand om te buigen in een spectaculaire 3-2-overwinning.

Alle ingrediënten zijn dan ook aanwezig voor een absolute kraker. De controverse rond Balogun, een kolkend stadion en een plaats in de kwartfinales zorgen ervoor dat de belangen nauwelijks groter kunnen zijn.

Kan België de heksenketel overleven en de extra motivatie omzetten in een ticket voor de laatste acht? Of stuwen de 66.000 Amerikaanse fans hun ploeg naar de volgende ronde? Binnen enkele uren kennen we het antwoord.

WK

 1/8 Finales
Canada Canada 0-3 Marokko Marokko
Paraguay Paraguay 0-1 Frankrijk Frankrijk
Brazilië Brazilië 1-2 Noorwegen Noorwegen
Mexico Mexico 2-3 Engeland Engeland
Portugal Portugal 0-1 Spanje Spanje
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-2 België België
Argentinië Argentinië 18:00 Egypte Egypte
Zwitserland Zwitserland 22:00 Colombia Colombia
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