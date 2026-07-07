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Datum: 07/07/2026 02:00
Competitie: WK
Speeldag: 1/8 Finales

LIVE: Garcia verrast met een middenveld Raskin-Onana-Tielemans, De Bruyne op de bank - Balogun speelt

De Rode Duivels staan maandagavond (lokale tijd) voor een bijzonder pittige opdracht. In Seattle wacht een duel met de Verenigde Staten, dat niet alleen kan rekenen op het thuisvoordeel, maar ook op een kolkend stadion met zo'n 66.000 supporters die massaal achter de Stars and Stripes zullen staan.

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Tijd   02:00 
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Verenigde Staten (Verenigde Staten - België)
Verenigde Staten: Matt Freese - Tim Ream - Chris Richards - Alex Freeman - Antonee Robinson - Malik Tillman - Tyler Adams - Weston McKennie - Sergino Dest - Christian Pulisic - Folarin Balogun
Bank:

België (Verenigde Staten - België)
België: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Amadou Onana - Nicolas Raskin - Dodi Lukebakio - Youri Tielemans - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Bank: Arthur Theate - Axel Witsel - Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku - Jérémy Doku - Senne Lammens - Mike Penders - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers




We liepen Average Rob en Arno The Kid tegen het lijf in Seattle. En uiteraard was het gesprek héél interessant!
19:33
 Deze fan van de USA was alvast duidelijk toen we hem in de lift tegenkwamen: "A complete disgrace the decision! Maar wat ga je eraan doen?"
Verenigde Staten - België

Verenigde Staten Verenigde Staten
Freese Matt  
Ream Tim  
Richards Chris  
Freeman Alex  
Robinson Antonee  
Tillman Malik  
Adams Tyler  
McKennie Weston  
Dest Sergino  
Pulisic Christian  
Balogun Folarin  
Bank
 

België België
Courtois Thibaut  
Castagne Timothy  
Mechele Brandon  
Ngoy Nathan  
De Cuyper Maxim  
Onana Amadou  
Raskin Nicolas  
Lukebakio Dodi  
Tielemans Youri  
Trossard Leandro  
De Ketelaere Charles  
Bank
Theate Arthur  
Witsel Axel  
De Bruyne Kevin  
Lukaku Romelu  
Doku Jérémy  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Meunier Thomas  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Vanaken Hans  
Saelemaekers Alexis  

Vooraf

LIVE: Heksenketel van 66.000 fans wacht Rode Duivels: Balogun zorgde voor extra motivatie
Johan Walckiers
vanuit Seattle
| 28 reacties
LIVE: Heksenketel van 66.000 fans wacht Rode Duivels: Balogun zorgde voor extra motivatie
Foto: © photonews

De Rode Duivels staan maandagavond (lokale tijd) voor een bijzonder pittige opdracht. In Seattle wacht een duel met de Verenigde Staten, dat niet alleen kan rekenen op het thuisvoordeel, maar ook op een kolkend stadion met zo'n 66.000 supporters die massaal achter de Stars and Stripes zullen staan.

Toch lijkt ook België met een extra dosis adrenaline aan de aftrap te verschijnen. Naar wat wij horen, heeft de hele heisa rond de speelgerechtigdheid van Folarin Balogun de Rode Duivels nog meer gemotiveerd. Binnen de Belgische selectie leeft het gevoel dat ze op het veld een passend antwoord willen geven op alle commotie van de voorbije dagen.

Balogun werd uiteindelijk toch vrijgesproken en is daardoor inzetbaar tegen België. Dat betekent een stevige opsteker voor bondscoach Mauricio Pochettino, want met drie doelpunten is de spits de absolute smaakmaker van de Amerikanen op dit WK.

Voor de Rode Duivels wacht dus een dubbele uitdaging. Niet alleen moeten ze een gevaarlijke Amerikaanse aanval afstoppen, ook de sfeer in Seattle belooft bijzonder indrukwekkend te worden. De Verenigde Staten hopen, gedragen door hun publiek, opnieuw geschiedenis te schrijven.

Focus op het sportieve

Rudi Garcia probeerde de voorbije dagen de focus op het sportieve te houden, ondanks de frustratie over de beslissing van de FIFA. België toonde tegen Senegal alvast heel wat karakter door een 2-0-achterstand om te buigen in een spectaculaire 3-2-overwinning.

Alle ingrediënten zijn dan ook aanwezig voor een absolute kraker. De controverse rond Balogun, een kolkend stadion en een plaats in de kwartfinales zorgen ervoor dat de belangen nauwelijks groter kunnen zijn.

Kan België de heksenketel overleven en de extra motivatie omzetten in een ticket voor de laatste acht? Of stuwen de 66.000 Amerikaanse fans hun ploeg naar de volgende ronde? Binnen enkele uren kennen we het antwoord.

Prono Verenigde Staten - België

Verenigde Staten wint
Gelijk
België wint
Verenigde Staten Verenigde Staten wint Gelijk België België wint
12.37% 12.37% 75.26%
Populairste
1-2
(39x)		 1-3
(11x)		 2-1
(8x)

Vergelijking Verenigde Staten - België

Onderlinge duels gewonnen

0
1
4
28/03 20:30 Verenigde Staten Verenigde Staten 2-5 België België
01/07 22:00 België België 2-1* Verenigde Staten Verenigde Staten
30/05 02:11 Verenigde Staten Verenigde Staten 2-4 België België
30/05 02:11 Verenigde Staten Verenigde Staten 2-4 België België
06/09 20:45 België België 1-0 Verenigde Staten Verenigde Staten

WK

 1/8 Finales
Canada Canada 0-3 Marokko Marokko
Paraguay Paraguay 0-1 Frankrijk Frankrijk
Brazilië Brazilië 1-2 Noorwegen Noorwegen
Mexico Mexico 2-3 Engeland Engeland
Portugal Portugal 0-1 Spanje Spanje
Verenigde Staten Verenigde Staten 02:00 België België
Argentinië Argentinië 18:00 Egypte Egypte
Zwitserland Zwitserland 22:00 Colombia Colombia
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