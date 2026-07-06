LIVE: Heksenketel van 66.000 fans wacht Rode Duivels: Balogun zorgde voor extra motivatie

De Rode Duivels staan maandagavond (lokale tijd) voor een bijzonder pittige opdracht. In Seattle wacht een duel met de Verenigde Staten, dat niet alleen kan rekenen op het thuisvoordeel, maar ook op een kolkend stadion met zo'n 66.000 supporters die massaal achter de Stars and Stripes zullen staan.

Toch lijkt ook België met een extra dosis adrenaline aan de aftrap te verschijnen. Naar wat wij horen, heeft de hele heisa rond de speelgerechtigdheid van Folarin Balogun de Rode Duivels nog meer gemotiveerd. Binnen de Belgische selectie leeft het gevoel dat ze op het veld een passend antwoord willen geven op alle commotie van de voorbije dagen.

Balogun werd uiteindelijk toch vrijgesproken en is daardoor inzetbaar tegen België. Dat betekent een stevige opsteker voor bondscoach Mauricio Pochettino, want met drie doelpunten is de spits de absolute smaakmaker van de Amerikanen op dit WK.

Voor de Rode Duivels wacht dus een dubbele uitdaging. Niet alleen moeten ze een gevaarlijke Amerikaanse aanval afstoppen, ook de sfeer in Seattle belooft bijzonder indrukwekkend te worden. De Verenigde Staten hopen, gedragen door hun publiek, opnieuw geschiedenis te schrijven.

Focus op het sportieve

Rudi Garcia probeerde de voorbije dagen de focus op het sportieve te houden, ondanks de frustratie over de beslissing van de FIFA. België toonde tegen Senegal alvast heel wat karakter door een 2-0-achterstand om te buigen in een spectaculaire 3-2-overwinning.

Alle ingrediënten zijn dan ook aanwezig voor een absolute kraker. De controverse rond Balogun, een kolkend stadion en een plaats in de kwartfinales zorgen ervoor dat de belangen nauwelijks groter kunnen zijn.





Kan België de heksenketel overleven en de extra motivatie omzetten in een ticket voor de laatste acht? Of stuwen de 66.000 Amerikaanse fans hun ploeg naar de volgende ronde? Binnen enkele uren kennen we het antwoord.