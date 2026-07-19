|Datum:
|19/07/2026 21:00
|Competitie:
|WK
|Speeldag:
|Finale
LIVE: Tempo zakt, Spanje controleert WK-finale
Spanje en Argentinië zijn klaar voor de WK-finale. Spaanse bondscoach Luis de la Fuente behoudt het vertrouwen en voert geen wissels door. Bij Argentinië verdwijnen Molina, Paredes en Simeone uit de ploeg voor De Paul, Gonzalez en Montiel.
33' 35"
|
Discussieer live mee!
Lees 11 reacties...
|
24
|
We gaan de eerste drankpauze in. Buiten het doelgevaar na vijf minuten kunnen we weinig leuke fases benoemen. Het is een bitsige strijd.
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16
|
Spanje controleert het spel grotendeels. Na de scherpe openingsfase is het tempo iets gedaald. Beide landen gaan stevig in de duels.
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|
7
|
Mac Alister maakt een duidelijke fout op Pedro Porro vlak voor het strafschopgebied, maar er wordt niet gefloten.
|
5
|
En daar is Argentinië! Messi kon alleen richting doel lopen, maar doelman Simon Unai moest héél ver uit zijn doel komen om het leer weg te knallen. Meteen spektakel.
|
5
|
Daar is Spanje meteen! Lamine Yamal komt na een mooie combinatie oog in oog met Martinez vanuit een scherpe hoek. De Spanjaard knalt op Martinez.
|
1
|
Spanje - Argentinië: 0-0
|
21:00
|
We zijn eraan begonnen! Wie zal het WK winnen?
|
|
Simón Unai
|
| 7.01
Unai Simón @ Spanje - Argentinië7.01
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|2/2
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/13 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Cucurella Saseta Marc
|
| 6.5
Marc Cucurella Saseta @ Spanje - Argentinië6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/18 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
|
Laporte Aymeric
|
| 7.19
Aymeric Laporte @ Spanje - Argentinië7.19
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|30/33 (90.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Cubarsi Pau
|
| 6.86
Pau Cubarsi @ Spanje - Argentinië6.86
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|32/33 (97%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 32/33 (97%)
|
Porro Pedro
|
| 6.82
Pedro Porro @ Spanje - Argentinië6.82
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/23 (87%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Rodri
|
| 7.11
Rodri @ Spanje - Argentinië7.11
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|33/35 (94.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 33/35 (94.3%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Ruiz Peña Fabián
|
| 6.82
Fabián Ruiz Peña @ Spanje - Argentinië6.82
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|25/29 (86.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
|
Olmo Daniel
|
| 6.66
Daniel Olmo @ Spanje - Argentinië6.66
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/10 (90%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
- Sleutelpasses: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Baena Rodríguez Alejandro
|
| 6.56
Alejandro Baena Rodríguez @ Spanje - Argentinië6.56
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/4 (25%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
|
Yamal Lamine
|
| 6.71
Lamine Yamal @ Spanje - Argentinië6.71
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/10 (70%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
- Schoten op doel: 1/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Oyarzabal Mikel
|
| 6.38
Mikel Oyarzabal @ Spanje - Argentinië6.38
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
|Bank
|
Raya Martin David
|
|
|
|
|
Pubill Marc
|
|
|
|
|
Grimaldo García Alejandro
|
|
|
|
|
García Martret Eric
|
|
|
|
|
Llorente Marcos
|
|
|
|
|
Merino Zazón Mikel
|
|
|
|
|
Torres Garcia Ferran
|
|
|
|
|
Gavi
|
|
|
|
|
Pino Yeremi
|
|
|
|
|
Garcia Joan
|
|
|
|
|
Williams Nico
|
|
|
|
|
Zubimendi Ibáñez Martín
|
|
|
|
|
Pedri
|
|
|
|
|
Muñoz Víctor
|
|
|
|
|
Iglesias Quintas Borja
|
|
|
|
|
|
|
Martínez Damián Emiliano
|
| 7.34
Damián Emiliano Martínez @ Spanje - Argentinië7.34
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/15 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Tagliafico Nicolás
|
| 6.33
Nicolás Tagliafico @ Spanje - Argentinië6.33
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/9 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Martínez Lisandro
|
| 6.65
Lisandro Martínez @ Spanje - Argentinië6.65
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/25 (76%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/7 (42.9%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
|
Romero Cristian Gabriel
|
| 6.87
Cristian Gabriel Romero @ Spanje - Argentinië6.87
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/20 (90%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
|
Montiel Gonzalo Ariel
|
| 6.46
Gonzalo Ariel Montiel @ Spanje - Argentinië6.46
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/7 (57.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
González Nicolás Iván
|
| 6.52
Nicolás Iván González @ Spanje - Argentinië6.52
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Mac Allister Alexis
|
| 6.58
Alexis Mac Allister @ Spanje - Argentinië6.58
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/8 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Fernandez Enzo
|
| 6.87
Enzo Fernandez @ Spanje - Argentinië6.87
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/22 (86.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
de Paul Rodrigo Javier
|
| 6.77
Rodrigo Javier de Paul @ Spanje - Argentinië6.77
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/17 (82.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
|
Álvarez Julián
|
| 6.41
Julián Álvarez @ Spanje - Argentinië6.41
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Messi Lionel
|
| 6.21
Lionel Messi @ Spanje - Argentinië6.21
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|33
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/5 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
|Bank
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Musso Juan Agustín
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Senesi Marcos
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Paredes Leandro Daniel
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Barco Valentin
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Lo Celso Giovani
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Rulli Gerónimo
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Palacios Exequiel
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Almada Thiago
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Simeone Giuliano
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Paz Nicolas
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Otamendi Nicolás Hernán
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Manuel López José
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Martínez Lautaro Javier
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Medina Facundo
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Molina Lucero Nahuel
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