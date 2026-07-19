LIVE: Tempo zakt, Spanje controleert WK-finale

Spanje en Argentinië zijn klaar voor de WK-finale. Spaanse bondscoach Luis de la Fuente behoudt het vertrouwen en voert geen wissels door. Bij Argentinië verdwijnen Molina, Paredes en Simeone uit de ploeg voor De Paul, Gonzalez en Montiel.

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