Datum: 19/07/2026 21:00
Competitie: WK
Speeldag: Finale

LIVE: Tempo zakt, Spanje controleert WK-finale

Spanje en Argentinië zijn klaar voor de WK-finale. Spaanse bondscoach Luis de la Fuente behoudt het vertrouwen en voert geen wissels door. Bij Argentinië verdwijnen Molina, Paredes en Simeone uit de ploeg voor De Paul, Gonzalez en Montiel.

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Stand Live
Tijd   33' 35" 
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 We gaan de eerste drankpauze in. Buiten het doelgevaar na vijf minuten kunnen we weinig leuke fases benoemen. Het is een bitsige strijd.
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 Spanje controleert het spel grotendeels. Na de scherpe openingsfase is het tempo iets gedaald. Beide landen gaan stevig in de duels.
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 Mac Alister maakt een duidelijke fout op Pedro Porro vlak voor het strafschopgebied, maar er wordt niet gefloten.
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 En daar is Argentinië! Messi kon alleen richting doel lopen, maar doelman Simon Unai moest héél ver uit zijn doel komen om het leer weg te knallen. Meteen spektakel.
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 Daar is Spanje meteen! Lamine Yamal komt na een mooie combinatie oog in oog met Martinez vanuit een scherpe hoek. De Spanjaard knalt op Martinez.
1
 Spanje - Argentinië: 0-0
21:00
 We zijn eraan begonnen! Wie zal het WK winnen?

Spanje Spanje
Simón Unai 7.01  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Cucurella Saseta Marc 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
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Laporte Aymeric 7.19  
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Cubarsi Pau 6.86  
  • Nauwkeurige passes: 32/33 (97%)
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Porro Pedro 6.82  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Rodri 7.11  
  • Nauwkeurige passes: 33/35 (94.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Ruiz Peña Fabián 6.82  
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
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Olmo Daniel 6.66  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Baena Rodríguez Alejandro 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Yamal Lamine 6.71  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Oyarzabal Mikel 6.38  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
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Bank
Raya Martin David  
Pubill Marc  
Grimaldo García Alejandro  
García Martret Eric  
Llorente Marcos  
Merino Zazón Mikel  
Torres Garcia Ferran  
Gavi  
Pino Yeremi  
Garcia Joan  
Williams Nico  
Zubimendi Ibáñez Martín  
Pedri  
Muñoz Víctor  
Iglesias Quintas Borja  
 

Argentinië Argentinië
Martínez Damián Emiliano 7.34  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Tagliafico Nicolás 6.33  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Martínez Lisandro 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
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Romero Cristian Gabriel 6.87  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
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Montiel Gonzalo Ariel 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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González Nicolás Iván 6.52  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Mac Allister Alexis 6.58  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Fernandez Enzo 6.87  
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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de Paul Rodrigo Javier 6.77  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
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Álvarez Julián 6.41  
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Messi Lionel 6.21  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Bank
Musso Juan Agustín  
Senesi Marcos  
Paredes Leandro Daniel  
Barco Valentin  
Lo Celso Giovani  
Rulli Gerónimo  
Palacios Exequiel  
Almada Thiago  
Simeone Giuliano  
Paz Nicolas  
Otamendi Nicolás Hernán  
Manuel López José  
Martínez Lautaro Javier  
Medina Facundo  
Molina Lucero Nahuel  

WK

 Finale
Spanje Spanje 0-0 Argentinië Argentinië
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