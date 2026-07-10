Datum: 10/07/2026 21:00
Competitie: WK
Speeldag: Kwart Finales

LIVE: Courtois moet eruit, Lammens komt er in

Voor de Rode Duivels wacht vrijdagavond de zwaarste opdracht van dit WK. In Los Angeles neemt België het in de kwartfinale op tegen Europees kampioen Spanje, een ploeg die door zowat iedereen als favoriet wordt bestempeld. 

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Stand Live
Tijd   76' 58" 
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
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71
 Vervangen Thibaut Courtois
Ingevallen Senne Lammens
71
 Ferran Torres kopt hard naar doel, maar ver naast.
66
 Courtois gaat liggen. Hij lijkt zich geblesseerd te hebben.
63
 Spanje komt opzetten, maar de Belgen krijgen ook hun kansen.
61
 Vervangen Maxim De Cuyper
Ingevallen Joaquin Seys
60
 Vervangen Hans Vanaken
Ingevallen Romelu Lukaku
60
 Vervangen Leandro Trossard
Ingevallen Axel Witsel
60
 Witsel, Seys en Lukaku staan klaar.
58
 Courtois duikt op voor de neus van Oyarzabal en niets te vroeg. De voorzet was immers perfect.
55
 Vervangen Fabián Ruiz Peña
Ingevallen Pedri
55
 Vervangen Alejandro Baena Rodríguez
Ingevallen Ferran Torres Garcia
55
 De Cuyper trapt in het zijnet. Maar de aanval werd opgezet door De Bruyne met weer een aantal fantastische tikken.
53
 Olmo met een serieuze afzwaaier.
52
 Yamal trapt opnieuw, opnieuw naast, maar wel hoekschop.
48
 Yamal komt voor Courtois, maar die trekt aan het langste eind. Yamal stond ook offside, maar goed voor het vertrouwen van Courtois. Al heeft hij die boosts niet echt nodig.
48
 Doku probeert door te steken, maar Simon zit er tussen.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+2
 Net niet. De Ketelaere zijn counterpass wordt onderschept anders was Doku alleen naar doel.
45
 Porro schiet ver over en naast.
43
  Gele kaart voor Pau Cubarsi
41

Goal 		Doelpunt van Charles De Ketelaere (Timothy Castagne)
Wat een aanval van de Duivels. De Bruyne vindt Castagne met een geniale pass. Die zet voor en CDK kruip voor zijn verdediger om binnen te koppen. Wat een spitsengoal.
37
 Oyarzabal haalt uit, Courtois redt, maar de Spaanse spits had de bal ook met de arm meegenomen.
36
 Olmo loopt tegen de scheidsrechter. Hij krijgt de bal terug.
35
 Porro schiet over de muur, maar Courtois pakt de vrije trap.
34
 Doku maakt een fout op Yamal recht voor doel. Dat wordt gevaarlijk.
33
 Castagne heeft verzorging nodig.
30

Goal 		Doelpunt van Fabián Ruiz Peña
Net als we schrijven dat we goed in de match zitten, slaat Spanje toe. Courtois redt eerst nog goed op een schot van Olmo, maar in de herneming duwt Ruiz de bal binnen.
29
 België zit in deze match mensen. We gaan onze huid duur verkopen.
21
 Raskin verliest de bal op een wel heel ongelukkige plaats. En dan nog aan Yamal. De Barça-ster haalt uit, maar gelukkig voor Courtois - en Raskin - gaat de bal naast.
20
 Het is eigenlijk Spanje dat op de counter speelt.
18
 Doku doet het echt goed. Hij lijkt gemotiveerd om iets te laten zien. Nu opent hij voor Castagne, maar de voorzet wordt weggewerkt.
16
 Olmo probeert wat technische hoogstandjes in de zestien, maar komt er niet mee weg.
15
 Doku met een heel goeie dribbel en opening op De Ketelaere, maar die wordt afgeblokt.
13
 Oyarzabal wordt afgeblokt, maar liep ook buitenspel.
10
 Trossard moet al even aan de noodrem gaan hangen, maar komt er van af zonder kaart.
9
 Een overrompeling is het nog niet.
7
 Brad Pitt zit in het stadion.
5
 Voorlopig is het enkel verdedigen geblazen bij de Rode Duivels.
3
 Cucurella kan oprukken, maar loop buitenspel.
1
 Direct een aanval van de Belgen. Vanaken is echter niet snel genoeg om de pass van De Bruyne voor te zetten.
1
 Spanje - België: 0-0
20:37
 Kapitein Tielemans heeft zich tijdens de opwarming geblesseerd. Vanaken vervangt hem. Wat een domper!
20:33
 Tielemans is tijdens de opwarming even naar binnen gegaan. Hans Vanaken is aan het opwarmen en dus krijgen we mogelijk nog een verrassing ...
20:01

En de fanwalk is begonnen ...
Spanje (Spanje - België)
Spanje: Unai Simón - Pedro Porro - Aymeric Laporte - Pau Cubarsi - Marc Cucurella Saseta - Rodri - Fabián Ruiz Peña - Daniel Olmo - Alejandro Baena Rodríguez - Mikel Oyarzabal - Lamine Yamal
Bank: Ferran Torres Garcia - Borja Iglesias Quintas - David Raya Martin - Marc Pubill - Alejandro Grimaldo García - Eric García Martret - Marcos Llorente - Mikel Merino Zazón - Gavi - Yeremi Pino - Joan Garcia - Nico Williams - Martín Zubimendi Ibáñez - Pedri - Víctor Muñoz

België (Spanje - België)
België: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Hans Vanaken - Nicolas Raskin - Jérémy Doku - Kevin De Bruyne - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Bank: Matias Fernandez Pardo - Arthur Theate - Axel Witsel - Youri Tielemans - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Alexis Saelemaekers
19:44

Obelgix is bij de pinken
19:28

Feestje, nu al!




Vooraf
Toch een verrassing bij Spanje: Pedri verhuist naar de bank bij de Europees kampioen. Fabian Ruiz van PSG neemt zijn plek in. Bij de Belgen mogen Doku en De Bruyne in de basis beginnen, waardoor Vanaken en Lukebakio verhuizen naar de bank.




Het feestje kan beginnen in Los Angeles!


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Spanje Spanje
Simón Unai 90' 6.5 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Porro Pedro 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 55/63 (87.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Laporte Aymeric 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 56/58 (96.6%)
Meer statistieken
Cubarsi Pau   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 78/80 (97.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Cucurella Saseta Marc 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Rodri 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 70/76 (92.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ruiz Peña Fabián 55' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Olmo Daniel 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 39/40 (97.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Baena Rodríguez Alejandro 55' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Oyarzabal Mikel 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Yamal Lamine 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Schoten op doel: 2/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Torres Garcia Ferran 35' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
Meer statistieken
Iglesias Quintas Borja 0'  
Raya Martin David 0'  
Pubill Marc 0'  
Grimaldo García Alejandro 0'  
García Martret Eric 0'  
Llorente Marcos 0'  
Merino Zazón Mikel 0'  
Gavi 0'  
Pino Yeremi 0'  
Garcia Joan 0'  
Williams Nico 0'  
Zubimendi Ibáñez Martín 0'  
Pedri 35' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
Meer statistieken
Muñoz Víctor 0'  
 

België België
Courtois Thibaut 71' 7.6 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Castagne Timothy A 90' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 31/32 (96.9%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 61' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 60' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
Meer statistieken
Raskin Nicolas 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Doku Jérémy 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Trossard Leandro 60' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/19 (47.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bank
Fernandez Pardo Matias 0'  
Theate Arthur 0'  
Witsel Axel 30' 6.3 -
Meer statistieken
Tielemans Youri 0'  
Lukaku Romelu 30' 6.5 -
Meer statistieken
Lammens Senne 19' -
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Meunier Thomas 0'  
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 29' 6.3 -
Meer statistieken
Moreira Diego 0'  
Saelemaekers Alexis 0'  

Vooraf

LIVE: Rode Duivels gaan voor de stunt: met De Bruyne op het middenveld
Johan Walckiers
vanuit Los Angeles
| 229 reacties
LIVE: Rode Duivels gaan voor de stunt: met De Bruyne op het middenveld
Foto: © photonews

Voor de Rode Duivels wacht vrijdagavond de zwaarste opdracht van dit WK. In Los Angeles neemt België het in de kwartfinale op tegen Europees kampioen Spanje, een ploeg die door zowat iedereen als favoriet wordt bestempeld. 

Binnen de Belgische selectie leeft echter een heel ander gevoel. Niemand is van plan zich zomaar neer te leggen bij een uitschakeling. De overtuigende 4-1-overwinning tegen gastland Verenigde Staten heeft het vertrouwen een stevige boost gegeven. 

Er gaan kansen komen

België speelde misschien wel zijn beste wedstrijd van het toernooi en bewees dat het op het juiste moment naar zijn topvorm groeit. Rudi Garcia benadrukte de voorbije dagen meermaals dat zijn ploeg niet naar de kwartfinale is gekomen om enkel te verdedigen. "We willen het spel niet alleen ondergaan. We geloven dat we ook tegen Spanje kunnen scoren."

Garcia verwacht een wedstrijd die helemaal anders zal verlopen dan tegen de VS. Spanje domineert wedstrijden met verzorgd balbezit en een ijzersterk collectief, maar volgens de bondscoach liggen er ook kansen. De ruimtes achter de Spaanse defensie moeten optimaal benut worden wanneer België de bal verovert. Dat wordt één van de sleutels van de wedstrijd.

Ook Thibaut Courtois straalde op de persconferentie veel vertrouwen uit. De doelman van Real Madrid kent het Spaanse voetbal beter dan wie ook en ziet mogelijkheden. Volgens hem beschikt België over heel andere kwaliteiten waarmee Spanje rekening moet houden. "Er zijn op elk groot toernooi verrassingen. Waarom zouden wij daar niet voor kunnen zorgen? Het zou een enorme stunt zijn, maar we geloven erin."

De Bruyne start zonder ongelukken

Romelu Lukaku zal opnieuw op de bank beginnen, al is dat geen verrassing meer. Garcia sprak al maanden geleden met zijn spits over die rol. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels is momenteel misschien wel de meest efficiënte invaller van het toernooi en moet in de slotfase opnieuw voor extra gevaar zorgen. Ook jongens als Jérémy Doku en Hans Vanaken geven Garcia de luxe om tijdens de wedstrijd nog veel kwaliteit in te brengen.



In de vermoedelijke basiself kiest Garcia opnieuw voor Charles De Ketelaere als diepe spits na zijn twee doelpunten tegen de Verenigde Staten. Kevin De Bruyne lijkt, ondanks zijn fysieke ongemakken van de voorbije week, opnieuw aan de aftrap te verschijnen naast Nicolas Raskin en Youri Tielemans op het middenveld. Achterin wordt opnieuw gerekend op het vertrouwde viertal voor Courtois.

De sfeer binnen de Belgische selectie zit uitstekend. De heisa rond de zaak-Balogun verdween na de overwinning tegen de Verenigde Staten volledig naar de achtergrond en de focus ligt nu uitsluitend op Spanje. Iedereen beseft dat België niet als favoriet aan de aftrap verschijnt, maar net daarin schuilt misschien wel de grootste kans. 

WK

 Kwart Finales
Frankrijk Frankrijk 2-0 Marokko Marokko
Spanje Spanje 1-1 België België
Noorwegen Noorwegen 11/07 Engeland Engeland
Argentinië Argentinië 12/07 Zwitserland Zwitserland
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