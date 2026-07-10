LIVE: Tielemans blesseert zich bij opwarming, Vanaken in de ploeg

Voor de Rode Duivels wacht vrijdagavond de zwaarste opdracht van dit WK. In Los Angeles neemt België het in de kwartfinale op tegen Europees kampioen Spanje, een ploeg die door zowat iedereen als favoriet wordt bestempeld.

Binnen de Belgische selectie leeft echter een heel ander gevoel. Niemand is van plan zich zomaar neer te leggen bij een uitschakeling. De overtuigende 4-1-overwinning tegen gastland Verenigde Staten heeft het vertrouwen een stevige boost gegeven.

Er gaan kansen komen

België speelde misschien wel zijn beste wedstrijd van het toernooi en bewees dat het op het juiste moment naar zijn topvorm groeit. Rudi Garcia benadrukte de voorbije dagen meermaals dat zijn ploeg niet naar de kwartfinale is gekomen om enkel te verdedigen. "We willen het spel niet alleen ondergaan. We geloven dat we ook tegen Spanje kunnen scoren."

Garcia verwacht een wedstrijd die helemaal anders zal verlopen dan tegen de VS. Spanje domineert wedstrijden met verzorgd balbezit en een ijzersterk collectief, maar volgens de bondscoach liggen er ook kansen. De ruimtes achter de Spaanse defensie moeten optimaal benut worden wanneer België de bal verovert. Dat wordt één van de sleutels van de wedstrijd.

Ook Thibaut Courtois straalde op de persconferentie veel vertrouwen uit. De doelman van Real Madrid kent het Spaanse voetbal beter dan wie ook en ziet mogelijkheden. Volgens hem beschikt België over heel andere kwaliteiten waarmee Spanje rekening moet houden. "Er zijn op elk groot toernooi verrassingen. Waarom zouden wij daar niet voor kunnen zorgen? Het zou een enorme stunt zijn, maar we geloven erin."

De Bruyne start zonder ongelukken

Romelu Lukaku zal opnieuw op de bank beginnen, al is dat geen verrassing meer. Garcia sprak al maanden geleden met zijn spits over die rol. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels is momenteel misschien wel de meest efficiënte invaller van het toernooi en moet in de slotfase opnieuw voor extra gevaar zorgen. Ook jongens als Jérémy Doku en Hans Vanaken geven Garcia de luxe om tijdens de wedstrijd nog veel kwaliteit in te brengen.









In de vermoedelijke basiself kiest Garcia opnieuw voor Charles De Ketelaere als diepe spits na zijn twee doelpunten tegen de Verenigde Staten. Kevin De Bruyne lijkt, ondanks zijn fysieke ongemakken van de voorbije week, opnieuw aan de aftrap te verschijnen naast Nicolas Raskin en Youri Tielemans op het middenveld. Achterin wordt opnieuw gerekend op het vertrouwde viertal voor Courtois.

De sfeer binnen de Belgische selectie zit uitstekend. De heisa rond de zaak-Balogun verdween na de overwinning tegen de Verenigde Staten volledig naar de achtergrond en de focus ligt nu uitsluitend op Spanje. Iedereen beseft dat België niet als favoriet aan de aftrap verschijnt, maar net daarin schuilt misschien wel de grootste kans.