Rode Duivels met opgeheven hoofd naar huis: België breekt pas laat tegen dominant Spanje

De Rode Duivels liggen uit het WK. Had het anders kunnen lopen? Misschien... Maar de konijnenpoten van bondscoach Rudi Garcia waren duidelijk op. Voor de match al viel Tielemans uit en tijdens de wedstrijd ook nog eens Courtois en De Bruyne. Spanje profiteerde en gaat verdiend door.

Domper al voor de match: kapitein Youri Tielemans ondervond last bij de opwarming en moest vervangen worden door Hans Vanaken. Niet getreurd, want de Rode Duivels hielden woord. Ze rivaliseerden met Spanje op karakter. De Spaanse armada was over het algemeen gezien wel heel wat technisch begaafder, maar Lukaku had gelijk: ook wij hebben onze troeven.

Doku had er zin in

Eén daarvan is Jeremy Doku. Ongelukkig tot op dit WK tot voor de match, maar tegen Spanje had hij er zin in, dat zag je duidelijk. We zagen weer de oude Doku die amper van de bal te zetten was en zelfs Porro tot wanhoop dreef met zijn versnellingen. De Duivels deden gewoon mee hoor, al had Spanje natuurlijk het meeste balbezit.

Maar net toen iedereen dacht dat er wel iets in zat sloegen ze toe. Olmo haalde uit, Courtois pakte, maar in de rebound liet Ruiz iedereen kansloos: 1-0. En dan haalden de Belgen hun tweede wapen boven: Charles De Ketelaere. Die leert van Lukaku hoe hij het best beweegt als spits en slorpt dat op als een spons.

CDK als echte spits

Toen De Bruyne de opening vond bij Castagne met een geniale tik, dook CDK voor zijn man en kopte de voorzet van zijn rechtsachter als een echte spits binnen. Zijn derde goal al, maar eentje die misschien nog meer deugd deed dan die tegen de VS.

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Spanje voerde de druk op in de tweede helft en vooral Lamine Yamal ging uitdrukkelijk op zoek naar een goal. Maar Courtois stond pal, zoals zoveel hiervoor al. Af en toe konden de Duivels ook aanvallen, maar het werd steeds minder.





Lammens in de fout

Tijd om aan te passen, dacht Rudi Garcia. En ja, zijn wissels zorgden alweer voor verbazing. Lukaku, Witsel en Seys erin, Trossard, Vanaken en De Cuyper eraf. Dan krab je toch eens in het - in ons geval spreekwoordelijk - haar. Maar ja, wie weet hoeveel konijnenpoten hij heeft.

Alhoewel... Courtois en De Bruyne moesten ook met blessures naar de kant. Spanje drukte België intussen helemaal weg, maar invaller Lammens moest geen enkele redding verrichten. Tot Cubarsi uithaalde en Lammens de bal loste... Merino volgde goed en was als eerste op de bal om hem binnen te schieten. Aiaiai, Lammens. Zo je eerste minuten op een WK vorm geven...

De Duivels probeerden nog, maar Spanje hield stand. Met opgeheven hoofd, maar toch met een 'wat als...'