Datum: 10/07/2026 21:00
Competitie: WK
Speeldag: Kwart Finales
Rode Duivels met opgeheven hoofd naar huis: België breekt pas laat tegen dominant Spanje
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
| 370 reacties
Rode Duivels met opgeheven hoofd naar huis: België breekt pas laat tegen dominant Spanje
Foto: © photonews

De Rode Duivels liggen uit het WK. Had het anders kunnen lopen? Misschien... Maar de konijnenpoten van bondscoach Rudi Garcia waren duidelijk op. Voor de match al viel Tielemans uit en tijdens de wedstrijd ook nog eens Courtois en De Bruyne. Spanje profiteerde en gaat verdiend door.

Domper al voor de match: kapitein Youri Tielemans ondervond last bij de opwarming en moest vervangen worden door Hans Vanaken. Niet getreurd, want de Rode Duivels hielden woord. Ze rivaliseerden met Spanje op karakter. De Spaanse armada was over het algemeen gezien wel heel wat technisch begaafder, maar Lukaku had gelijk: ook wij hebben onze troeven.

Doku had er zin in

Eén daarvan is Jeremy Doku. Ongelukkig tot op dit WK tot voor de match, maar tegen Spanje had hij er zin in, dat zag je duidelijk. We zagen weer de oude Doku die amper van de bal te zetten was en zelfs Porro tot wanhoop dreef met zijn versnellingen. De Duivels deden gewoon mee hoor, al had Spanje natuurlijk het meeste balbezit.

Maar net toen iedereen dacht dat er wel iets in zat sloegen ze toe. Olmo haalde uit, Courtois pakte, maar in de rebound liet Ruiz iedereen kansloos: 1-0. En dan haalden de Belgen hun tweede wapen boven: Charles De Ketelaere. Die leert van Lukaku hoe hij het best beweegt als spits en slorpt dat op als een spons.

CDK als echte spits

Toen De Bruyne de opening vond bij Castagne met een geniale tik, dook CDK voor zijn man en kopte de voorzet van zijn rechtsachter als een echte spits binnen. Zijn derde goal al, maar eentje die misschien nog meer deugd deed dan die tegen de VS.

Lammens Senne
© photonews

Spanje voerde de druk op in de tweede helft en vooral Lamine Yamal ging uitdrukkelijk op zoek naar een goal. Maar Courtois stond pal, zoals zoveel hiervoor al. Af en toe konden de Duivels ook aanvallen, maar het werd steeds minder.

Lammens in de fout

Tijd om aan te passen, dacht Rudi Garcia. En ja, zijn wissels zorgden alweer voor verbazing. Lukaku, Witsel en Seys erin, Trossard, Vanaken en De Cuyper eraf. Dan krab je toch eens in het - in ons geval spreekwoordelijk - haar. Maar ja, wie weet hoeveel konijnenpoten hij heeft. 

Alhoewel... Courtois en De Bruyne moesten ook met blessures naar de kant. Spanje drukte België intussen helemaal weg, maar invaller Lammens moest geen enkele redding verrichten. Tot Cubarsi uithaalde en Lammens de bal loste... Merino volgde goed en was als eerste op de bal om hem binnen te schieten. Aiaiai, Lammens. Zo je eerste minuten op een WK vorm geven...

De Duivels probeerden nog, maar Spanje hield stand. Met opgeheven hoofd, maar toch met een 'wat als...'

Opstellingen

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Spanje Spanje
Simón Unai 90' 6.5 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Porro Pedro 90' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 66/75 (88%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Laporte Aymeric   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 64/67 (95.5%)
Meer statistieken
Cubarsi Pau   90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 89/91 (97.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Cucurella Saseta Marc 90' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 43/47 (91.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Rodri 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 98/104 (94.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ruiz Peña Fabián 55' 7.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Olmo Daniel 86' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 41/42 (97.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Baena Rodríguez Alejandro 55' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Oyarzabal Mikel 79' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Yamal Lamine 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 39/47 (83%)
  • Schoten op doel: 2/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Bank
Torres Garcia Ferran 35' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Iglesias Quintas Borja 0'  
Raya Martin David 0'  
Pubill Marc 0'  
Grimaldo García Alejandro 0'  
García Martret Eric 0'  
Llorente Marcos 0'  
Merino Zazón Mikel 4' 7.2  
  • Goals: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Gavi 0'  
Pino Yeremi 0'  
Garcia Joan 0'  
Williams Nico 11' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Zubimendi Ibáñez Martín 0'  
Pedri 35' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 37/43 (86%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Muñoz Víctor 0'  
 

België België
Courtois Thibaut 71' 7.9 7
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Castagne Timothy A 90' 6.8 5
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.87 8
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 90' 7.0 8
  • Nauwkeurige passes: 38/40 (95%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 61' 6.12 9
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 60' 6.4 8
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
Meer statistieken
Raskin Nicolas 90' 6.5 8
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Doku Jérémy 90' 6.4 3
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin   86' 6.6 4
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Trossard Leandro 60' 6.1 4
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 90' 7.4 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/20 (50%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bank
Fernandez Pardo Matias 0'  
Theate Arthur 0'  
Witsel Axel   30' 5.81 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Tielemans Youri 0'  
Lukaku Romelu 30' 5.9 3
Meer statistieken
Lammens Senne 19' 5.79 5
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Meunier Thomas 0'  
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 29' 6.17 9
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Moreira Diego 0'  
Saelemaekers Alexis 4' 6.05  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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WK

 Kwart Finales
Frankrijk Frankrijk 2-0 Marokko Marokko
Spanje Spanje 2-1 België België
Noorwegen Noorwegen 11/07 Engeland Engeland
Argentinië Argentinië 12/07 Zwitserland Zwitserland
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