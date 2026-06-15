Datum: 15/06/2026 21:00
Competitie: WK
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Lumen Field
Merci Big Rom! Rode Duivels slepen met moeite een punt uit de brand tegen Egypte
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
| 381 reacties
Merci Big Rom! Rode Duivels slepen met moeite een punt uit de brand tegen Egypte
Foto: © photonews

Het is nooit makkelijk voor de Rode Duivels in die eerste match, maar dit was toch wel een zenuwslag van jewelste. Egypte kwam vrij vroeg op voorsprong en trok daarna een muur op. We hadden Romelu Lukaku nodig om toch een punt uit de brand te slepen.

Om te beginnen: we weten niet of er nu journalisten of harde kern-fans in de persbox zaten. Die mannen maakten een lawaai waar menig vuvuzela-trompetier jaloers op zou zijn. Och ja, zo kregen we toch nog wat sfeer mee, want blijkbaar vinden ze in Amerika dat de pers achter glas moet zitten.

Dramatische start

Voor de rest was het weer zover: de openingsmatch van de Rode Duivels werd er geen om over naar huis te schrijven. De eerste kans van de match was wel voor de Belgen met De Bruyne die niet ver naast trapte. En grotendeels hadden ze ook controle over de match.

Maar het was weer één moment van onoplettenheid en het stond 0-1. Meunier dekte niet genoeg door op Ashour, die met één beweging vrij stond aan de rand van de zestien en de middenvelder knalde héél hard en onhoudbaar in het hoekje waar zelfs de uitgestrekte armen van Courtois niet bij konden.

Daar sta je dan: match 1 en meteen al met de rug tegen de muur. Want ze wilden toch iets laten zien. Egypte had echter een plan. Doku mocht absoluut geen acties maken. En daarvoor waren alle middelen toegelaten. De scheidsrechter van dienst, de Braziliaan Ramon Abatti, liet ook gewoon begaan. 

Wat je kon verwachten, gebeurde ook: Egypte ging bij balverlies met zeven man voor zijn goal liggen. Er was quasi geen doorkomen aan. Er moest van afstand geschoten worden, maar dat werd ook goed afgedekt. En als Trossard dan eens een goede mogelijkheid kreeg, trapte hij naast de bal. 

Big Rom, redder des vaderland

De tweede helft werd een zenuwslag. Het ging constant over en weer. De Bruyne schilderde een vrije trap tegen de paal, maar in de omschakeling was het telkens vrouwen en kinderen eerst om de snelle Egyptenaren bij te benen. Meunier had het bijzonder moeilijk tegen Ashour en aan de overkant had Castagne en later De Cuyper het ook niet onder de markt omdat Trossard voor geen meter mee verdedigde. 

Lukaku Romelu
© photonews

Vroeger dan verwacht moest Rudi Garcia naar Romelu Lukaku teruggrijpen. Hij moest een halfuur gaan wegen op de Egyptische verdediging. En dat deed hij ook. En hoe! Hij stond amper 10 seconden op het veld toen Hany onder druk van Lukaku de bal in eigen doel duwde. Tja, anders had Big Rom het wel zelf gedaan. Wat een entree!

De stress bleef echter, want elke keer Egypte counterde, was het bibberen. Er waren ook wel kansen voor de Duivels, maar de beste werd gepakt door doelman Shoubir, die een kopbal van De Bruyne op miraculeuze manier uit zijn verste hoek haalde. 

We hadden echter een heel goeie Mechele nodig om verdere schade te vermijden. We hebben in ieder geval een punt en dat is belangrijk, maar in de volgende matchen zal het ook beter moeten.

Opstellingen

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België België
Courtois Thibaut 90' 6.56 2
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Meunier Thomas 90' 6.32 6
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.2 7
  • Nauwkeurige passes: 57/59 (96.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ngoy Nathan 90' 6.83 7
  • Nauwkeurige passes: 68/70 (97.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Castagne Timothy   56' 6.9 5
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Tielemans Youri 90' 6.84 5
  • Nauwkeurige passes: 36/43 (83.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Onana Amadou 56' 6.57 4
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Trossard Leandro 90' 6.5 4
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 86' 6.36 6
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Doku Jérémy 86' 6.5 4
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Succesvolle dribbels: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 66' 6.6 4
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Theate Arthur 0'  
De Cuyper Maxim   34' 5.94 4
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
Meer statistieken
Witsel Axel 0'  
Lukaku Romelu 24' 6.8 5
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 0'  
Vanaken Hans 4' 6.02  
Meer statistieken
Saelemaekers Alexis 0'  
Raskin Nicolas 34' 6.12 6
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Fernandez Pardo Matias 4' 6.47  
Meer statistieken
 

Egypte Egypte
Shobeir Mostafa 90' 6.91 7
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
Meer statistieken
Ahmed Fatouh   88' 6.34 6
  • Nauwkeurige passes: 30/38 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Hany Mohamed 90' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ibrahim Yasser 90' 7.29 7
  • Nauwkeurige passes: 49/53 (92.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Attia Marwan   90' 6.56 6
  • Nauwkeurige passes: 40/50 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Lasheen Mohanad Mostafa 90' 6.5 7
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Fathi Hamdi 88' 7.22 7
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Zico Mostafa 76' 6.36 7
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ashour Emam 71' 7.8 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ghaly Mohamed Salah A 76' 7.3 8
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Marmoush Omar 90' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Bank
Abdelkarim Hamza 14' 6.54 6
Meer statistieken
Ibrahim Adel 2' 6.32  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Alaa Mohamed 0'  
Alaa Tarek 0'  
Mahmoud Saber 0'  
Abdelmaguid Hossam 0'  
Al Shenawi Mohamed 0'  
Rabia Rami Hisham Abdel Aziz 19' 6.69 6
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Abdel Monem Mohamed 0'  
Trezeguet 0'  
Hassan Haissem 0'  
Hafez Ramadan Karim 2' 6.83  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Soliman Al Mahdi 0'  
Emad Nabil 0'  
Sayed Ahmed 14' 6.03 6
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
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 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 0-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 1-1 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 0-0 Uruguay Uruguay
Iran Iran 03:00 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 21:00 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia
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