LIVE: Rode Duivels staan op achterstand

Deze keer is het zover: België begint maandag aan zijn WK met een wedstrijd tegen Egypte, dat wordt gezien als de grote concurrent voor de eerste plaats in de groep. En de Rode Duivels doen dat met hernieuwd vertrouwen.

Er is altijd iets stressends aan het feit dat je als een van de laatste landen pas aan je WK mag beginnen. En de Rode Duivels hebben er een slechte gewoonte van gemaakt: in 2014 zaten we in groep H, de allerlaatste die in actie kwam. In 2018 was het groep G en in 2022 groep F. Ook nu weer moesten we eerst heel wat andere ploegen aan het werk zien, vooraleer eindelijk die groep G van de Duivels klaarstond om te starten.

Dat geeft je tijd om te twijfelen, om vragen te stellen - en daarna ook weer om te beginnen dromen en jezelf op te jutten. Want eerlijk: wie was tot nu toe echt indrukwekkend op dit WK? De VS, die we in maart nog vrij makkelijk domineerden. Duitsland? Dat speelde alleen tegen Curaçao. Marokko maakte een sterke indruk, maar Brazilië stelde teleur, Nederland kwam naïef voor de dag tegen een Japan dat in 2018 al eens kennismaakte met onze eigen “remontada”.

Tegelijk waren er ook die kleine uitschuivers van ploegen die op papier favoriet zijn: Turkije dat verloor van Australië, Zwitserland dat bleef steken op een gelijkspel tegen Qatar. En zelfs de zege van Ivoorkust tegen Ecuador, tweede in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone, is een signaal om voorzichtig te blijven. En zo kom je aan dag J zonder écht te weten wat je moet verwachten.

Twee rampzalige toernooien vergeten

Want het is ook gewoon zo dat België het graag lastig maakt in zijn eerste matchen van een toernooi. In 2014, herinneren we ons, kwamen we achter tegen Algerije en pas na de rust werd het nog omgedraaid. In 2018, tegen het kleine Panama, moesten we eveneens wachten tot de tweede helft om eindelijk te scoren. En in 2022 hadden we Canada eigenlijk nooit mogen kloppen.

En dan spreken we nog niet eens over het laatste grote toernooi: EK 2024, dat werd ingezet met een povere nederlaag tegen Slovakije. Voor wie nog twijfelt: Egypte is een tegenstander van een hoger kaliber. Te zelfverzekerd aan de aftrap verschijnen zou dus een grove fout zijn. Maar je hebt het gevoel dat deze Duivels dat beseffen. En als volger van de Rode Duivels (sinds 2018, dus) hebben we zelden een sfeer rond de groep gevoeld die zo positief was.

Nu nog oppassen dat ze zich niet laten vangen door die Farao’s, bij wie het enthousiasme ook enorm is - de eindeloze persconferentie van zondag, met een zaal vol journalisten die volledig achter Hossam Hassan stonden, was daar een indrukwekkend bewijs van. Rudi Garcia oogt dan weer rustig, klaar om te beginnen aan wat hij zelf “de graal voor elke bondscoach” noemde, terwijl zijn eerste Brabançonne op een groot toernooi iets voor de middag zal weerklinken in Lumen Field. De supporters die we tegenkwamen zijn optimistisch: ze zijn klaar om vier jaar miserie op grote toernooien te vergeten. Stel hen niet teleur, mannen...