Datum: 15/06/2026 21:00
Competitie: WK
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Lumen Field

LIVE: Rode Duivels staan op achterstand

De Rode Duivels gaven ons de indruk dat ze er echt klaar voor zijn. Maar zijn ze dat ook? Dat weten we om 19u Belgische tijd, in Seattle is dat dus 12u. De temperaturen hier stijgen al serieus. Letterlijk ook. Kan Rudi Garcia ons nog verrassen met zijn basisopstelling?

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Stand Live
Tijd   28' 24" 
Johan Walckiers vanuit Seattle
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28
 Schot van De Bruyne, maar de doelman redt.
22
 De drankpauze begint.
19

Goal 		Doelpunt van Emam Ashour (Mohamed Salah Ghaly)
Ashour krijgt de bal, draait weg en staat ineens helemaal alleen. Hij kan vrij trappen en doet dat hard in de hoek van buiten de zestien.
16
 Doku wordt echt geviseerd. Deze fout had ook geel moeten zijn.
14
  Gele kaart voor Timothy Castagne
13
 Attia krijgt oververdiend geel voor een fout op Ngoy.
13
  Gele kaart voor Marwan Attia
12
 De VAR komt tussen: geen corner voor België na een run van De Ketelaere.
11
 Doku gaat duidelijk geen ruimte krijgen. Net werd hij omsingeld door vier man.
9
 Onana krijgt een flinke tik. Hij blijft even liggen.
7
 Daar is De Bruyne. Hij schiet net naast. Dat is toch de eerste kans van de match en het is er eentje voor België.
6
 Castagne met een goeie ingreep. Maar de Duivels zouden toch eens de bal in de ploeg moeten kunnen houden.
3
 Het is Egypte dat het voortouw neemt in de beginfase. De Duivels krijgen geen tijd om te voetballen.
2
 Doku wordt meteen heel kort gedekt.
1
 België - Egypte: 0-0
20:57
 't Is spijtig. De hele Belgische pers zit in een persbox achter glas. Van de sfeer gaan we niet zoveel meekrijgen.
België (België - Egypte)
België: Thibaut Courtois - Thomas Meunier - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Timothy Castagne - Youri Tielemans - Amadou Onana - Leandro Trossard - Kevin De Bruyne - Jérémy Doku - Charles De Ketelaere
Bank: Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Axel Witsel - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Matias Fernandez Pardo

Egypte (België - Egypte)
Egypte: Mostafa Shobeir - Ahmed Fatouh - Mohamed Hany - Yasser Ibrahim - Marwan Attia - Mohanad Mostafa Lasheen - Hamdi Fathi - Mostafa Zico - Emam Ashour - Mohamed Salah Ghaly - Omar Marmoush
Bank: Tarek Alaa - Ibrahim Adel - Mahmoud Saber - Hamza Abdelkarim - Mohamed Alaa - Hossam Abdelmaguid - Mohamed Al Shenawi - Rami Hisham Abdel Aziz Rabia - Mohamed Abdel Monem - Trezeguet - Haissem Hassan - Karim Hafez Ramadan - Al Mahdi Soliman - Nabil Emad - Ahmed Sayed

19:27
België - Egypte
Ook onze Waalse collega van Walfoot zit in het feestgewoel. Horen we daar een Nederlandse kraker van De Snollebollekes? Jawel!
19:16

"Obelix" leidt de mars van de Rode Duivels naar het stadion. Dit wordt een avondje! Hoe is de sfeer bij jullie daar in België?
Feestje hoor!
Go Belgium! On met la patate!

We zijn ter plaatse en we zien ook de supporters al toekomen. En ook heel andere figuren ...
16:30
België - Egypte

België België
Courtois Thibaut 6.12  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Meunier Thomas 6.61  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 5.86  
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 6.72  
  • Nauwkeurige passes: 21/21 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Castagne Timothy   6.04  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
Meer statistieken
Tielemans Youri 6.31  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Onana Amadou 6.18  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Trossard Leandro 6.47  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 6.41  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Doku Jérémy 6.14  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 6.31  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Bank
Theate Arthur  
De Cuyper Maxim  
Witsel Axel  
Lukaku Romelu  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Vanaken Hans  
Saelemaekers Alexis  
Raskin Nicolas  
Fernandez Pardo Matias  
 

Egypte Egypte
Shobeir Mostafa 6.81  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
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Ahmed Fatouh 6.79  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
Meer statistieken
Hany Mohamed 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Meer statistieken
Ibrahim Yasser 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 18/18 (100%)
Meer statistieken
Attia Marwan   6.36  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lasheen Mohanad Mostafa 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Fathi Hamdi 6.99  
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
Meer statistieken
Zico Mostafa 6.49  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
Meer statistieken
Ashour Emam 7.86  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Ghaly Mohamed Salah A 7.1  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Marmoush Omar 6.62  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Alaa Tarek  
Ibrahim Adel  
Mahmoud Saber  
Abdelkarim Hamza  
Alaa Mohamed  
Abdelmaguid Hossam  
Al Shenawi Mohamed  
Rabia Rami Hisham Abdel Aziz  
Abdel Monem Mohamed  
Trezeguet  
Hassan Haissem  
Hafez Ramadan Karim  
Soliman Al Mahdi  
Emad Nabil  
Sayed Ahmed  

Vooraf

Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken
Johan Walckiers
vanuit Seattle
| 43 reacties
Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken
Foto: AI generated

Deze keer is het zover: België begint maandag aan zijn WK met een wedstrijd tegen Egypte, dat wordt gezien als de grote concurrent voor de eerste plaats in de groep. En de Rode Duivels doen dat met hernieuwd vertrouwen.

Er is altijd iets stressends aan het feit dat je als een van de laatste landen pas aan je WK mag beginnen. En de Rode Duivels hebben er een slechte gewoonte van gemaakt: in 2014 zaten we in groep H, de allerlaatste die in actie kwam. In 2018 was het groep G en in 2022 groep F. Ook nu weer moesten we eerst heel wat andere ploegen aan het werk zien, vooraleer eindelijk die groep G van de Duivels klaarstond om te starten.

Dat geeft je tijd om te twijfelen, om vragen te stellen - en daarna ook weer om te beginnen dromen en jezelf op te jutten. Want eerlijk: wie was tot nu toe echt indrukwekkend op dit WK? De VS, die we in maart nog vrij makkelijk domineerden. Duitsland? Dat speelde alleen tegen Curaçao. Marokko maakte een sterke indruk, maar Brazilië stelde teleur, Nederland kwam naïef voor de dag tegen een Japan dat in 2018 al eens kennismaakte met onze eigen “remontada”.

Tegelijk waren er ook die kleine uitschuivers van ploegen die op papier favoriet zijn: Turkije dat verloor van Australië, Zwitserland dat bleef steken op een gelijkspel tegen Qatar. En zelfs de zege van Ivoorkust tegen Ecuador, tweede in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone, is een signaal om voorzichtig te blijven. En zo kom je aan dag J zonder écht te weten wat je moet verwachten.

Twee rampzalige toernooien vergeten

Want het is ook gewoon zo dat België het graag lastig maakt in zijn eerste matchen van een toernooi. In 2014, herinneren we ons, kwamen we achter tegen Algerije en pas na de rust werd het nog omgedraaid. In 2018, tegen het kleine Panama, moesten we eveneens wachten tot de tweede helft om eindelijk te scoren. En in 2022 hadden we Canada eigenlijk nooit mogen kloppen.

En dan spreken we nog niet eens over het laatste grote toernooi: EK 2024, dat werd ingezet met een povere nederlaag tegen Slovakije. Voor wie nog twijfelt: Egypte is een tegenstander van een hoger kaliber. Te zelfverzekerd aan de aftrap verschijnen zou dus een grove fout zijn. Maar je hebt het gevoel dat deze Duivels dat beseffen. En als volger van de Rode Duivels (sinds 2018, dus) hebben we zelden een sfeer rond de groep gevoeld die zo positief was.

Nu nog oppassen dat ze zich niet laten vangen door die Farao’s, bij wie het enthousiasme ook enorm is - de eindeloze persconferentie van zondag, met een zaal vol journalisten die volledig achter Hossam Hassan stonden, was daar een indrukwekkend bewijs van. Rudi Garcia oogt dan weer rustig, klaar om te beginnen aan wat hij zelf “de graal voor elke bondscoach” noemde, terwijl zijn eerste Brabançonne op een groot toernooi iets voor de middag zal weerklinken in Lumen Field. De supporters die we tegenkwamen zijn optimistisch: ze zijn klaar om vier jaar miserie op grote toernooien te vergeten. Stel hen niet teleur, mannen...

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 0-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 0-1 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia
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