Datum: 27/06/2026 05:00
Competitie: WK
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: BC Place Stadium

LIVE: De kop is er af: Trossard ramt de bal in doel

Rudi Garcia zag er donderdagavond in Vancouver al een pak minder ontspannen uit. De Fransman weet dat hij de Rode Duivels naar winst moet leiden tegen Nieuw-Zeeland of met pek en veren overdekt (figuurlijk natuurlijk) het land zal uitgejaagd worden.

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Tijd   37' 14" 
Johan Walckiers vanuit Vancouver
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33
 Een voorzet naar Wood, maar die kan er net niet bij.
31
 Ze snijden er soms door als boter, maar de afwerking ontbreekt.
28

Goal 		Doelpunt van Leandro Trossard
Een corner geraakt niet weg en Trossard is er als de kippen bij om de bal van dichtbij hoog in het doel te jagen.
27
 We spelen weer.
24
 Drankpauze!
22
 Geen penalty
De arm was in een natuurlijke houding.
21
 VAR is aan het nakijken
Is het een onnatuurlijke houding? De VAR is niet zeker?
20
 Penalty voor België
Penalty voor de Duivels na hands van de Nieuw-Zeelandse verdediger?
20
 Een afgeweken trap van Trossard en waarschijnlijk penaly. Tegen de hand.
16
 73 procent balbezit voor de Duivels.
16
 Weer goed uitgespeeld, maar Doku besluit veel te zacht in de handen van de doelman.
13
 In Egypte-Iran staat het intussen 1-1.
13
 Mechele heeft verzorging nodig, maar kan alweer door.
12
 Iran miste zijn penalty trouwens. De keeper pakt.
11
 Trossard komt voor de keeper en schiet tegen de paal. De bal botst terug het veld in. Wat een kans! Maar dit moeten we toch afmaken tegen deze ploeg?
11
 Goeie voorzet van De Bruyne, maar niemand kan inlopen om de bal tegen de netten te duwen.
10
 Penalty voor Iran intussen.
9
 De Belgen combineren er voor één keer heel goed door, maar vergeten naar doel te schieten.
7
 Uiteraard de Belgen die het initiatief nemen, maar voorlopig zijn er nog te veel misverstanden.
5
 Egypte staat intussen al op voorsprong tegen Iran.
4
 Tielemans haalt uit, maar ver over.
2
 Doku staat op rechts en Trossard op links. De eerste actie van Doku mislukt echter.
1
 Nieuw-Zeeland - België: 0-0
04:40
 Aan support gaat het ons niet ontbreken. Bijna heel het stadion supportert voor België.

Nieuw-Zeeland (Nieuw-Zeeland - België)
Nieuw-Zeeland: Max Crocombe - Finn Surman - Liberato Cacace - Tyler Bindon - Tim Payne - Marko Stamenic - Joe Bell - Ryan Jared Thomas - Elijah Henry Just - Sarpreet Singh - Chris Wood
Bank: Francis De Vries - Michael Boxall - Alex Paulsen - Alex Arthur Rufer - Nando Pijnaker - Kosta Barbarouses - Ben Waine - Benjamin Old - Callum McCowatt - Jesse Randall - Michael Woud - Callan Elliot - Lachlan Bayliss - Tommy Smith

België (Nieuw-Zeeland - België)
België: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Youri Tielemans - Hans Vanaken - Jérémy Doku - Kevin De Bruyne - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Bank: Axel Witsel - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Matias Fernandez Pardo










Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Crocombe Max 6.59  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Surman Finn 6.21  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
Meer statistieken
Cacace Liberato 6.59  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bindon Tyler 6.33  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
Meer statistieken
Payne Tim 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Meer statistieken
Stamenic Marko 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Meer statistieken
Bell Joe 6.02  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
Meer statistieken
Thomas Ryan Jared 6.29  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Just Elijah Henry 6.13  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Singh Sarpreet 6.23  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Meer statistieken
Wood Chris 5.92  
Meer statistieken
Bank
De Vries Francis  
Boxall Michael  
Paulsen Alex  
Rufer Alex Arthur  
Pijnaker Nando  
Barbarouses Kosta  
Waine Ben  
Old Benjamin  
McCowatt Callum  
Randall Jesse  
Woud Michael  
Elliot Callan  
Bayliss Lachlan  
Smith Tommy  
 

België België
Courtois Thibaut 6.87  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Castagne Timothy 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 7.25  
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Theate Arthur 7.03  
  • Nauwkeurige passes: 23/23 (100%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 6.82  
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Tielemans Youri 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vanaken Hans 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Doku Jérémy 6.84  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 6.92  
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Trossard Leandro 7.58  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Witsel Axel  
Lukaku Romelu  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
Meunier Thomas  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Saelemaekers Alexis  
Raskin Nicolas  
Onana Amadou  
Fernandez Pardo Matias  

Vooraf

LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku
Johan Walckiers
vanuit Vancouver
| 35 reacties
LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku
Foto: © photonews

Rudi Garcia zag er donderdagavond in Vancouver al een pak minder ontspannen uit. De Fransman weet dat hij de Rode Duivels naar winst moet leiden tegen Nieuw-Zeeland of met pek en veren overdekt (figuurlijk natuurlijk) het land zal uitgejaagd worden.

Johan Walckiers

Niet warm in Vancouver

In tegenstelling tot in België is het vrij koud in Vancouver, zeker gezien de temperaturen die we de voorbije week kenden. Het regent zelfs en het belooft ook vanavond te gaan regenen.

Het is simpel: om zeker te zijn van kwalificatie moet België vanavond (deze nacht in België) winnen van Nieuw-Zeeland. Iedereen dacht dat ook een gelijkspel ging volstaan, maar dat is intussen al een pak minder zeker geworden gezien de resultaten van de voorbije 24u.

Jeremy Doku zal waarschijnlijk niet aan de start van de wedstrijd staan gezien zijn over-en-weer-vlucht naar Londen voor zijn zoontje te zien geboren worden en omwille van zijn net herstelde luchtwegeninfectie.Hij kan uiteraard wel van de bank gehaald worden, wat ook zal gebeuren.

Theate, Castagne en Lukebakio?

Voor de rest verwachten we een heel aanvallende ploeg met zowel Tielemans, Vanaken en De Bruyne aan de aftrap. Ook Romelu Lukaku start zo goed als zeker, maar zal het ook weer geen hele match volhouden.

Achteraan krijgt Mechele het gezelschap van Theate en op de flanken worden De Cuyper en Castagne verwacht. Als vervanger van Doku zouden we wel eens Lukebakio te zien kunnen krijgen.

Enkel Garcia weet het zeker. In ieder geval lijkt de bondscoach na het WK sowieso geen contractverlenging te krijgen. De teneur is dat de Rode Duivels zich veel makkelijker hadden moeten plaatsen. 

Het is simpel: om zeker te zijn van kwalificatie moet België vanavond (deze nacht in België) winnen van Nieuw-Zeeland. Iedereen dacht dat ook een gelijkspel ging volstaan, maar dat is intussen al een pak minder zeker geworden gezien de resultaten van de voorbije 24u.

Jeremy Doku zal waarschijnlijk niet aan de start van de wedstrijd staan gezien zijn over-en-weer-vlucht naar Londen voor zijn zoontje te zien geboren worden en omwille van zijn net herstelde luchtwegeninfectie.Hij kan uiteraard wel van de bank gehaald worden, wat ook zal gebeuren.

Theate, Castagne en Lukebakio?

Voor de rest verwachten we een heel aanvallende ploeg met zowel Tielemans, Vanaken en De Bruyne aan de aftrap. Ook Romelu Lukaku start zo goed als zeker, maar zal het ook weer geen hele match volhouden.

Achteraan krijgt Mechele het gezelschap van Theate en op de flanken worden De Cuyper en Castagne verwacht. Als vervanger van Doku zouden we wel eens Lukebakio te zien kunnen krijgen.

Enkel Garcia weet het zeker. In ieder geval lijkt de bondscoach na het WK sowieso geen contractverlenging te krijgen. De teneur is dat de Rode Duivels zich veel makkelijker hadden moeten plaatsen. 

WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 0-1 België België
Kroatië Kroatië 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië
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