LIVE: De kop is er af: Trossard ramt de bal in doel

Rudi Garcia zag er donderdagavond in Vancouver al een pak minder ontspannen uit. De Fransman weet dat hij de Rode Duivels naar winst moet leiden tegen Nieuw-Zeeland of met pek en veren overdekt (figuurlijk natuurlijk) het land zal uitgejaagd worden.

Het is simpel: om zeker te zijn van kwalificatie moet België vanavond (deze nacht in België) winnen van Nieuw-Zeeland. Iedereen dacht dat ook een gelijkspel ging volstaan, maar dat is intussen al een pak minder zeker geworden gezien de resultaten van de voorbije 24u.

Jeremy Doku zal waarschijnlijk niet aan de start van de wedstrijd staan gezien zijn over-en-weer-vlucht naar Londen voor zijn zoontje te zien geboren worden en omwille van zijn net herstelde luchtwegeninfectie.Hij kan uiteraard wel van de bank gehaald worden, wat ook zal gebeuren.

Theate, Castagne en Lukebakio?

Voor de rest verwachten we een heel aanvallende ploeg met zowel Tielemans, Vanaken en De Bruyne aan de aftrap. Ook Romelu Lukaku start zo goed als zeker, maar zal het ook weer geen hele match volhouden.

Achteraan krijgt Mechele het gezelschap van Theate en op de flanken worden De Cuyper en Castagne verwacht. Als vervanger van Doku zouden we wel eens Lukebakio te zien kunnen krijgen.

Enkel Garcia weet het zeker. In ieder geval lijkt de bondscoach na het WK sowieso geen contractverlenging te krijgen. De teneur is dat de Rode Duivels zich veel makkelijker hadden moeten plaatsen.