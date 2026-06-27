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Datum: 27/06/2026 05:00
Competitie: WK
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: BC Place Stadium

LIVE: Hier zijn de opstellingen: Doku start toch, ook Vanaken staat in de basis

Rudi Garcia zag er donderdagavond in Vancouver al een pak minder ontspannen uit. De Fransman weet dat hij de Rode Duivels naar winst moet leiden tegen Nieuw-Zeeland of met pek en veren overdekt (figuurlijk natuurlijk) het land zal uitgejaagd worden.

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Tijd   05:00 
Johan Walckiers vanuit Vancouver
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Nieuw-Zeeland (Nieuw-Zeeland - België)
Nieuw-Zeeland: Max Crocombe - Finn Surman - Liberato Cacace - Tyler Bindon - Tim Payne - Marko Stamenic - Joe Bell - Ryan Jared Thomas - Elijah Henry Just - Sarpreet Singh - Chris Wood
Bank: Francis De Vries - Michael Boxall - Alex Paulsen - Alex Arthur Rufer - Nando Pijnaker - Kosta Barbarouses - Ben Waine - Benjamin Old - Callum McCowatt - Jesse Randall - Michael Woud - Callan Elliot - Lachlan Bayliss - Tommy Smith

België (Nieuw-Zeeland - België)
België: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Youri Tielemans - Hans Vanaken - Jérémy Doku - Kevin De Bruyne - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Bank: Axel Witsel - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Matias Fernandez Pardo










Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Crocombe Max  
Surman Finn  
Cacace Liberato  
Bindon Tyler  
Payne Tim  
Stamenic Marko  
Bell Joe  
Thomas Ryan Jared  
Just Elijah Henry  
Singh Sarpreet  
Wood Chris  
Bank
De Vries Francis  
Boxall Michael  
Paulsen Alex  
Rufer Alex Arthur  
Pijnaker Nando  
Barbarouses Kosta  
Waine Ben  
Old Benjamin  
McCowatt Callum  
Randall Jesse  
Woud Michael  
Elliot Callan  
Bayliss Lachlan  
Smith Tommy  
 

België België
Courtois Thibaut  
Castagne Timothy  
Mechele Brandon  
Theate Arthur  
De Cuyper Maxim  
Tielemans Youri  
Vanaken Hans  
Doku Jérémy  
De Bruyne Kevin  
Trossard Leandro  
De Ketelaere Charles  
Bank
Witsel Axel  
Lukaku Romelu  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
Meunier Thomas  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Saelemaekers Alexis  
Raskin Nicolas  
Onana Amadou  
Fernandez Pardo Matias  

Vooraf

LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku
Johan Walckiers
vanuit Vancouver
| 8 reacties
LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku
Foto: © photonews

Rudi Garcia zag er donderdagavond in Vancouver al een pak minder ontspannen uit. De Fransman weet dat hij de Rode Duivels naar winst moet leiden tegen Nieuw-Zeeland of met pek en veren overdekt (figuurlijk natuurlijk) het land zal uitgejaagd worden.

Johan Walckiers

Niet warm in Vancouver

In tegenstelling tot in België is het vrij koud in Vancouver, zeker gezien de temperaturen die we de voorbije week kenden. Het regent zelfs en het belooft ook vanavond te gaan regenen.

Het is simpel: om zeker te zijn van kwalificatie moet België vanavond (deze nacht in België) winnen van Nieuw-Zeeland. Iedereen dacht dat ook een gelijkspel ging volstaan, maar dat is intussen al een pak minder zeker geworden gezien de resultaten van de voorbije 24u.

Jeremy Doku zal waarschijnlijk niet aan de start van de wedstrijd staan gezien zijn over-en-weer-vlucht naar Londen voor zijn zoontje te zien geboren worden en omwille van zijn net herstelde luchtwegeninfectie.Hij kan uiteraard wel van de bank gehaald worden, wat ook zal gebeuren.

Theate, Castagne en Lukebakio?

Voor de rest verwachten we een heel aanvallende ploeg met zowel Tielemans, Vanaken en De Bruyne aan de aftrap. Ook Romelu Lukaku start zo goed als zeker, maar zal het ook weer geen hele match volhouden.

Achteraan krijgt Mechele het gezelschap van Theate en op de flanken worden De Cuyper en Castagne verwacht. Als vervanger van Doku zouden we wel eens Lukebakio te zien kunnen krijgen.

Enkel Garcia weet het zeker. In ieder geval lijkt de bondscoach na het WK sowieso geen contractverlenging te krijgen. De teneur is dat de Rode Duivels zich veel makkelijker hadden moeten plaatsen. 

Het is simpel: om zeker te zijn van kwalificatie moet België vanavond (deze nacht in België) winnen van Nieuw-Zeeland. Iedereen dacht dat ook een gelijkspel ging volstaan, maar dat is intussen al een pak minder zeker geworden gezien de resultaten van de voorbije 24u.

Jeremy Doku zal waarschijnlijk niet aan de start van de wedstrijd staan gezien zijn over-en-weer-vlucht naar Londen voor zijn zoontje te zien geboren worden en omwille van zijn net herstelde luchtwegeninfectie.Hij kan uiteraard wel van de bank gehaald worden, wat ook zal gebeuren.

Theate, Castagne en Lukebakio?

Voor de rest verwachten we een heel aanvallende ploeg met zowel Tielemans, Vanaken en De Bruyne aan de aftrap. Ook Romelu Lukaku start zo goed als zeker, maar zal het ook weer geen hele match volhouden.

Achteraan krijgt Mechele het gezelschap van Theate en op de flanken worden De Cuyper en Castagne verwacht. Als vervanger van Doku zouden we wel eens Lukebakio te zien kunnen krijgen.

Enkel Garcia weet het zeker. In ieder geval lijkt de bondscoach na het WK sowieso geen contractverlenging te krijgen. De teneur is dat de Rode Duivels zich veel makkelijker hadden moeten plaatsen. 

Prono Nieuw-Zeeland - België

België wint
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland wint Gelijk België België wint
2.91% 2.91% 94.17%
Populairste
0-3
(22x)		 0-2
(22x)		 1-3
(17x)

Vergelijking Nieuw-Zeeland - België

Onderlinge duels gewonnen

0
0
1
13/08 13:45 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 0-1 België België

WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 05:00 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 05:00 België België
Kroatië Kroatië 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië
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