Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Wout Faes krijgt slecht nieuws uit Monaco
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Wout Faes keert terug naar Leicester City. AS Monaco heeft officieel bevestigd dat de Belgische verdediger de club na zijn huurperiode verlaat. Een definitieve transfer komt er dus niet, waardoor Faes opnieuw voor een onzekere zomer staat.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu werd het nieuws ook officieel bevestigd. Wout Faes is niet langer een speler van AS Monaco. De centrale verdediger werd gehuurd van Leicester City en zijn aankoopoptie wordt niet gelicht.

Monaco neemt afscheid van Faes

De Monegasken maakten hun beslissing bekend via de sociale media van de club. "Na 16 wedstrijden in het rood-wit verlaat Wout Faes AS Monaco na afloop van zijn huurperiode, die afgelopen januari begon", klinkt het.

"De club bedankt Wout voor zijn inzet en professionaliteit tijdens zijn passage op de Rocher en wenst hem het beste voor de rest van zijn carrière", besluit Monaco. De passage van Faes was niet bepaald memorabel.

Huurperiode krijgt geen vervolg

Na een mindere periode bij Leicester besloot de Engelse club om hem ergens anders speeltijd te laten vergaren. Van de 16 competitiewedstrijden die hij kon spelen, stond hij er 13 als basisspeler op het veld terwijl hij ook één keer mocht invallen.

Nu keert Faes gewoon terug naar Leicester City, al is het nog niet meteen duidelijk wat hun plannen met de Belg zijn. Hij ligt er nog tot volgende zomer onder contract, waardoor een definitieve transfer of een contractverlenging de meest logische oplossingen zijn.

Onzekere zomer voor Wout Faes

Voor Faes wordt het dus opnieuw een onzekere zomer. De Rode Duivel werd niet opgeroepen voor het WK en moet op zoek naar duidelijkheid over zijn toekomst, zeker met het oog op zijn plaats bij de nationale ploeg.

Regelmatige speeltijd blijft belangrijk, en bij Leicester is het maar de vraag of hij opnieuw een centrale rol zal krijgen. De komende weken moeten uitwijzen of er interesse komt van andere clubs. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

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