Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot
Foto: © photonews
Word fan van Wolverhampton! 12

Tolu Arokodare heeft gereageerd op de opvallende berichten rond zijn situatie bij Wolverhampton Wanderers. De voormalige spits van Racing Genk ontkent dat hij zich onprofessioneel heeft gedragen en benadrukt dat hij zijn verplichtingen bij de Engelse club wil blijven nakomen.

De Nigeriaan kwam afgelopen zomer nog voor een stevig bedrag naar Wolves. De club betaalde 26 miljoen euro aan Racing Genk om Arokodare naar de Premier League te halen. Nu lijkt zijn toekomst er bijzonder onzeker.

Discussie rond training

De aanleiding voor de commotie was een bericht van journalist Nathan Judah. Volgens hem zou Arokodare deze week geweigerd hebben om de training te verlaten nadat coach Cesar Peixoto hem had gevraagd om niet meer mee te trainen vanwege de transferperikelen rond de spits.

Toen Arokodare toch opdaagde voor de training, zou de volledige sessie uiteindelijk zijn afgelast. Volgens de berichtgeving wordt er nu zelfs extra beveiliging ingezet om te controleren dat de Nigeriaan niet opnieuw op het trainingscomplex verschijnt.

Arokodare reageerde zelf via sociale media en was duidelijk niet opgezet met de berichtgeving. "Ik was erg verrast en teleurgesteld toen ik vandaag de berichten in de media zag verschijnen, waarvan veel niet correct zijn", klinkt het.

De spits benadrukte dat hij altijd professioneel heeft gewerkt. "Doorheen mijn carrière heb ik er altijd veel trots uit gehaald om mij professioneel te gedragen en de hoogste trainingsstandaarden te behouden. Mijn inzet is altijd geweest om mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ik mijn ploegmaats en de club kan helpen wanneer er een beroep op mij wordt gedaan."

Toekomst onzeker

Arokodare ligt nog onder contract bij Wolverhampton en zegt zelf geen andere intentie te hebben dan zijn job uit te voeren. "Ik sta nog steeds onder contract bij Wolves en mijn enige intentie is om mijn verantwoordelijkheden professioneel na te komen door te trainen, mijn werk te doen en bij te dragen aan het team, in overeenstemming met dat contract."

De 25-jarige spits kende bij Wolves voorlopig geen cijfers die helemaal overeenkomen met de transfersom. In 38 wedstrijden scoorde hij zes keer en gaf hij twee assists. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt momenteel 20 miljoen euro.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Wolverhampton
Toluwalase Arokodare

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Tzolis - Steuckers

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Tzolis - Steuckers

14:21
Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

14:40
Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

14:21
2
🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer

🎥 Hugo Cuypers zorgt meteen voor opvallende taferelen bij verrassende transfer

13:30
Knaltransfer is officieel: KRC Genk breekt clubrecord en haalt nieuwe spits uit Italië

Knaltransfer is officieel: KRC Genk breekt clubrecord en haalt nieuwe spits uit Italië

12:50
4
Anderlecht is absoluut niet klaar, maar... Vitor Bruno heeft oplossingen (en dat is waarom hij gehaald werd)

Anderlecht is absoluut niet klaar, maar... Vitor Bruno heeft oplossingen (en dat is waarom hij gehaald werd)

12:30
5
Ferme domper voor Racing Genk: verdediger maanden aan de kant met knieblessure

Ferme domper voor Racing Genk: verdediger maanden aan de kant met knieblessure

12:00
Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

11:30
Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken"

Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken"

11:00
8
Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

10:30
6
Opvallend: Westerlo praat met Premier League-club over samenwerking die veel kan veranderen

Opvallend: Westerlo praat met Premier League-club over samenwerking die veel kan veranderen

10:00
2
OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met komst van nieuwe aanvaller

OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met komst van nieuwe aanvaller

09:30
Manchester City neemt grote beslissing over Jeremy Doku

Manchester City neemt grote beslissing over Jeremy Doku

09:00
Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale

Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale

08:30
4
Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David

Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David

08:00
6
Anderlecht is underdog in Zweden, maar Hammarby stuurt opvallende waarschuwing uit

Anderlecht is underdog in Zweden, maar Hammarby stuurt opvallende waarschuwing uit

07:20
Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

22/07
Cercle Brugge kaapt jonge spits weg bij KV Kortrijk

Cercle Brugge kaapt jonge spits weg bij KV Kortrijk

07:00
1
Wat Van Bommel kan veranderen bij Rode Duivels: Antwerp-verleden geeft duidelijke hints

Wat Van Bommel kan veranderen bij Rode Duivels: Antwerp-verleden geeft duidelijke hints

06:30
1
KAA Gent begint aan Europees avontuur met duidelijke waarschuwing van coach Rik De Mil

KAA Gent begint aan Europees avontuur met duidelijke waarschuwing van coach Rik De Mil

23:00
1
Duidelijk signaal uit Anderlecht: CEO Kenneth Bornauw kondigt transfergeweld aan

Duidelijk signaal uit Anderlecht: CEO Kenneth Bornauw kondigt transfergeweld aan

22:20
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: Bassette - soticek

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: Bassette - soticek

21:20
KRC Genk krijgt stevige tik vlak voor competitiestart en gaat zwaar onderuit

KRC Genk krijgt stevige tik vlak voor competitiestart en gaat zwaar onderuit

21:50
2
OFFICIEEL: Westerlo haalt jonge Rode Duivel terug naar Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Westerlo haalt jonge Rode Duivel terug naar Jupiler Pro League

21:20
3
Franky Van der Elst ziet grote troef bij Van Bommel voor Rode Duivels

Franky Van der Elst ziet grote troef bij Van Bommel voor Rode Duivels

20:50
2
Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw zet spelers op scherp voor Hammarby

Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw zet spelers op scherp voor Hammarby

20:20
1
Jackpot voor Zulte Waregem: Swansea legt miljoenen op tafel voor Opoku

Jackpot voor Zulte Waregem: Swansea legt miljoenen op tafel voor Opoku

19:44
5
Transferoorlog rond Onyedika: tweede club mengt zich met officieel bod

Transferoorlog rond Onyedika: tweede club mengt zich met officieel bod

19:38
12
Belgische voetbalwereld in rouw: Erwin Vandendaele, ex-speler van Club Brugge, Gent en Anderlecht, overleden

Belgische voetbalwereld in rouw: Erwin Vandendaele, ex-speler van Club Brugge, Gent en Anderlecht, overleden

19:08
1
Hoe heeft Club Brugge dit klaargespeeld en waarom krijgen ze 10 miljoen voor Jesse Bisiwu? Dit is de uitleg

Hoe heeft Club Brugge dit klaargespeeld en waarom krijgen ze 10 miljoen voor Jesse Bisiwu? Dit is de uitleg

19:00
Spionageschandaal: trainer Engelse tweedeklasser wordt officieel aangeklaagd en waarschijnlijk geschorst

Spionageschandaal: trainer Engelse tweedeklasser wordt officieel aangeklaagd en waarschijnlijk geschorst

18:00
3
Ex-spelers van Anderlecht, Standard, Antwerp of Club Brugge: deze spelers zijn nog altijd transfervrij

Ex-spelers van Anderlecht, Standard, Antwerp of Club Brugge: deze spelers zijn nog altijd transfervrij

18:30
7
"Van de materiaalman tot de topspelers": opvallende lof voor Mark van Bommel als nieuwe bondscoach

"Van de materiaalman tot de topspelers": opvallende lof voor Mark van Bommel als nieuwe bondscoach

17:30
"Nog nooit gezien": Vincent Kompany doet monden openvallen in Duitsland

"Nog nooit gezien": Vincent Kompany doet monden openvallen in Duitsland

17:00
3
Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken"

Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken"

16:30
15
🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon

🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon

15:49

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 1
Wolverhampton Wolverhampton 14/08 Blackburn Blackburn
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 15/08 Preston North End Preston North End
Middlesbrough Middlesbrough 15/08 Lincoln City Lincoln City
Bristol City Bristol City 15/08 Millwall Millwall
Charlton Athletic Charlton Athletic 15/08 Derby County Derby County
Norwich City Norwich City 15/08 West Bromwich West Bromwich
Portsmouth Portsmouth 15/08 QPR QPR
Stoke City Stoke City 15/08 Swansea Swansea
Sheffield United Sheffield United 15/08 Birmingham City Birmingham City
Watford Watford 16/08 Southampton Southampton
Burnley Burnley 16/08 West Ham Utd West Ham Utd
Cardiff City Cardiff City 17/08 Wrexham Wrexham

Nieuwste reacties

Bork Bork over Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal jerrekvm jerrekvm over Hammarby - Anderlecht: - Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht krijgt duidelijkheid over Europees parcours en mag niet klagen Joske89 Joske89 over Knaltransfer is officieel: KRC Genk breekt clubrecord en haalt nieuwe spits uit Italië Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor' Borak Borak over Anderlecht is absoluut niet klaar, maar... Vitor Bruno heeft oplossingen (en dat is waarom hij gehaald werd) IXL IXL over Wat Van Bommel kan veranderen bij Rode Duivels: Antwerp-verleden geeft duidelijke hints RememberLierse RememberLierse over 'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet' Bernescot13 Bernescot13 over Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale Sv1978 Sv1978 over Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved