Tolu Arokodare komt met duidelijk antwoord na berichten over trainingsboycot

Tolu Arokodare heeft gereageerd op de opvallende berichten rond zijn situatie bij Wolverhampton Wanderers. De voormalige spits van Racing Genk ontkent dat hij zich onprofessioneel heeft gedragen en benadrukt dat hij zijn verplichtingen bij de Engelse club wil blijven nakomen.

De Nigeriaan kwam afgelopen zomer nog voor een stevig bedrag naar Wolves. De club betaalde 26 miljoen euro aan Racing Genk om Arokodare naar de Premier League te halen. Nu lijkt zijn toekomst er bijzonder onzeker.

Discussie rond training

De aanleiding voor de commotie was een bericht van journalist Nathan Judah. Volgens hem zou Arokodare deze week geweigerd hebben om de training te verlaten nadat coach Cesar Peixoto hem had gevraagd om niet meer mee te trainen vanwege de transferperikelen rond de spits.

Toen Arokodare toch opdaagde voor de training, zou de volledige sessie uiteindelijk zijn afgelast. Volgens de berichtgeving wordt er nu zelfs extra beveiliging ingezet om te controleren dat de Nigeriaan niet opnieuw op het trainingscomplex verschijnt.

Arokodare reageerde zelf via sociale media en was duidelijk niet opgezet met de berichtgeving. "Ik was erg verrast en teleurgesteld toen ik vandaag de berichten in de media zag verschijnen, waarvan veel niet correct zijn", klinkt het.

De spits benadrukte dat hij altijd professioneel heeft gewerkt. "Doorheen mijn carrière heb ik er altijd veel trots uit gehaald om mij professioneel te gedragen en de hoogste trainingsstandaarden te behouden. Mijn inzet is altijd geweest om mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ik mijn ploegmaats en de club kan helpen wanneer er een beroep op mij wordt gedaan."





Toekomst onzeker

Arokodare ligt nog onder contract bij Wolverhampton en zegt zelf geen andere intentie te hebben dan zijn job uit te voeren. "Ik sta nog steeds onder contract bij Wolves en mijn enige intentie is om mijn verantwoordelijkheden professioneel na te komen door te trainen, mijn werk te doen en bij te dragen aan het team, in overeenstemming met dat contract."

De 25-jarige spits kende bij Wolves voorlopig geen cijfers die helemaal overeenkomen met de transfersom. In 38 wedstrijden scoorde hij zes keer en gaf hij twee assists. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt momenteel 20 miljoen euro.